Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ На данный момент проводится оценивание 32 комплектов учебников для XI классов на 2018/2019 учебный год.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в отчете Кабмина Азербайджана о деятельности в 2017 году.

Отмечается, что проекты учебников оценены не только Советом по оценке учебников, Государственным экзаменационным центром, соответствующими институтами НАНА, вузами, школами. Предложения проанализированы и направлены в издательства и авторам.

В то же время, созданным при Институте образования Центром образовательных ресурсов были привлечены специалисты по подготовке резервных учебников, изучен международный опыт и начат процесс подготовки учебников по предметам "Азербайджанский язык" и "Математика" для I-IV классов.

Кроме того, в 2017 году в целом издано 4 563 416 экземпляров учебников для IV, VI, VIII и X, а также V-X классов грузинского сектора.

Согласно отчету, грузинские школы, обучение в которых ведется на азербайджанском языке, бесплатно обеспечены 11500 экземплярами учебников "Азербайджанский язык" и "Литература" и методическими пособиями для педагогов.

Отметим, что отчет Кабмина представлен в Милли Меджлис. Документ будет обсужден на предстоящем 16 марта пленарном заседании парламента.