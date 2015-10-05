Проверки в ​институте языкознания завершатся на этой неделе

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Проверки в институте языкознания имени И.Насими НАНА завершатся на этой неделе. Об этом Report сообщил академик-секретарь отдела гуманитарных наук НАНА Теймур Керимли, который руководит проверками в институте языкознания.

От отметил, что невозможно сделать какое-либо заявление до завершения проверок: "Это одно из периодических проверок, проводимых НАНА внутри своих институтов. Подобные проверки проводятся и в других институтах. Например, недавно были проведены проверки в институте радиационных проблем НАНА".