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    Проверки в ​институте языкознания завершатся на этой неделе

    Теймур Керимли: Это одно из периодических проверок, проводимых в институтах

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Проверки в институте языкознания имени И.Насими НАНА завершатся на этой неделе. Об этом Report сообщил академик-секретарь отдела гуманитарных наук НАНА Теймур Керимли, который руководит проверками в институте языкознания. 

    От отметил, что невозможно сделать какое-либо заявление до завершения проверок: "Это одно из периодических проверок, проводимых НАНА внутри своих институтов. Подобные проверки проводятся и в других институтах. Например, недавно были проведены проверки в институте радиационных проблем НАНА". 

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