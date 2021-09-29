Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы

Сегодня после полуторагодового перерыва в высших и средних специальных учебных заведениях Азербайджана возобновились занятия в очной форме. Согласно соответствующему решению Оперативного штаба при Кабмине, для входа в университеты и колледжи студентам ста

Сегодня после полуторагодового перерыва в высших и средних специальных учебных заведениях Азербайджана возобновились занятия в очной форме. Согласно соответствующему решению Оперативного штаба при Кабмине, для входа в университеты и колледжи студентам старше 18 лет необходимо предъявить паспорт COVID-19.

Новые требования привели к большому столпотворению перед высшими учебными заведениями. Однако массовое скопление людей противоречат карантинному режиму в связи с пандемией, поскольку это может стать источником реальной угрозы распространения коронавируса. Сотрудник Report расследовал пути решения проблемы.

Врач-инфекционист Ляман Галимова заявила Report о том, что большое скопление людей может привести к увеличению числа инфекций: "Хотя риск заражения на открытом воздухе низок, осенью холодная погода способствует росту сезонных заболеваний. Будет лучше, если учебные заведения увеличат число сотрудников, проверяющих паспорта COVID-19 у студентов старше 18 лет, или упорядочат эту процедуру, чтобы людям не приходилось слишком долго ждать".

Эксперт по образованию Кямран Асадов в разговоре с сотрудником Report сообщил, что после длительного перерыва такая картина была ожидаемой: "Студентов старше 18 лет – около 200 тыс. Проверка COVID-паспортов такого количества студентов привела к скоплению людей. К сожалению, некоторые университеты не приняли превентивные меры. Поскольку решение Кабинета министров было принято задолго до начала занятий, времени для принятия определенных мер было достаточно. В столичных университетах обучается большое количество студентов. Многие вузы даже не имеют оборудования для проверки. Мы предложили установить оборудования со специальным программным обеспечением. Следует учитывать, что COVID-паспорта будут проверяться каждый день, а это значит, что толпа будет собираться каждый день”.

"С самого начала мы предложили, чтобы для допуска в здания вузов были открыты и дополнительные входы. Также чтобы при входе в образовательные учреждения были установлены системы дистанционного распознавания лиц. Таким образом, студент сможет комфортно проходить в учебное заведение при нормальной температуре тела. Наличие паспорта все еще проверяется с помощью мобильного телефона, хотя имена тех, у кого имеется COVID-паспорт, занесены в систему. Эту работу можно рационализировать через систему "Face Control". Такая долгая система проверки приводит к опозданию студентов и сказывается на их успеваемости. Поэтому в вузах с системой "Face Control" студенту не придется проходить проверку каждый день. Это также предотвратит возникновение больших очередей. Проверка студента в лучшем случае занимает около 5 минут. А проверка тысяч студентов - это большая потеря времени", - добавил эксперт по образованию.

Скопление сегодня перед Бакинским государственным университетом (БГУ) стало темой обсуждения в социальных сетях.

Какие меры принимаются для предотвращения столпотворения в высших учебных заведениях?

Сотрудники БГУ попытались внести ясность в этот вопрос. Так, заведующая отделом по связям с общественностью и информации университета Гюнель Оруджалиева в ответ на запрос Report заявила, что столпотворение перед зданием в первый день занятий образовалось в связи с большим числом студентов, в частности первокурсников, которые пришли в сопровождении родителей и родственников.

По решению Ученого Совета БГУ, в целях предотвращения скопления людей в условиях карантинного режима, с учетом материально-технической базы, количества и вместимости аудиторий, а также наличие соответствующих условий для проведения лекционных занятий в онлайн-форме с применением системы электронного образования BLACKBOARD, лекции посредством данной платформы будут проводиться в онлайн-форме, а семинары и лабораторные занятия - в очном формате в две смены.

Пресс-секретарь Азербайджанского Технического университета (АзТУ) Севиндж Искендерова сообщила Report, что обучение в университете организовано как в очной, так и онлайн формате: "По понедельникам, средам и пятницам занятия будут проходить онлайн. В эти дни будут проходить лекции. По вторникам и четвергам занятия будут проходить в обычной форме. Поскольку 29 сентября - среда, занятия для студентов 2, 3-го и 4-го курсов будут организованы онлайн. На входе в здание с целью дезинфекции и измерения температуры установлен дезинфекционный туннель".

Пресс-секретарь Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) Джавид Гусейнов сказал Report, что в 4 учебных корпусах и 5 региональных филиалах университета возобновлено обучение в очной форме: “Согласно правилам, студенты и сотрудники в возрасте старше 18 лет должны иметь COVID-паспорта, иммунный паспорт или справку о противопоказаниях. Сегодня в первый день занятий скопления не наблюдалось. При входе полностью соблюдены правила социальной дистанции, маски и другие правила в соответствии с карантинным режимом".

В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) сообщили, что в корпусах университета существуют 5 альтернативных входов и выходов: “Во избежание интенсивности перемещений студентов в перерывах между уроками и их скопления в коридорах, в течение дня все занятия будут проходить в одних и тех же комнатах, учителя сами будут приходить в аудитории”.

Почти такой же график обучения соблюдается и в других учебных заведениях.

Начальник отдела по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов сказал Report о том, что регулировать эти вопросы должны сами высшие учебные заведения.

Отметим, что в 2021-2022 учебном году в высших учебных заведениях в бакалавриате будут обучаться 171 820, в магистратуре - 16 920, в средних специальных учебных заведениях - 57 693, в профессиональных учебных заведениях - 24 623 студента.