Проведена презентация информационной базы азербайджанского языка

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Институте языкознания им.Насими Национальной академии наук Азербайджана проведена презентация общей информационной базы азербайджанского языка как государственного языка – сайта www.azerbaycandili.az.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-президент НАНА Иса Габиббейли, директор Института языкознания Мохсун Нагисойлу, языковеды и др.

Иса Габиббейли отметил, что посредством сайта можно будет получать информацию об истории, пути развития, грамматике, современном состоянии и проблемах азербайджанского языка: "Сайт будет на трех языках. Живущие за пределами страны также могут воспользоваться сайтом, т.е. он будет полезным для всех".

Мохсун Нагисойлу отметил, что в специальном разделе сайта будут собраны все касающиеся языка материалы, издания, книги последних лет.