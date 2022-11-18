Проведен очередной этап конкурса в связи с приемом на службу в органы прокуратуры

18 ноября состоялся второй (письменный) этап очередного конкурса на вакантные штатные единицы для приема на службу в органы прокуратуры.

18 ноября состоялся второй (письменный) этап очередного конкурса на вакантные штатные единицы для приема на службу в органы прокуратуры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Конкурсная комиссия организации обеспечила все необходимые меры для проведения экзамена в условиях полной прозрачности в соответствии с требованиями правил о специальном карантинном режиме, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана в целях предотвращения распространения пандемии коронавируса.

За ходом проведения экзамена наблюдали представители соответствующих учреждений, в том числе неправительственных организаций.