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Проведен очередной этап конкурса в связи с приемом на службу в органы прокуратуры

Проведен очередной этап конкурса в связи с приемом на службу в органы прокуратуры 18 ноября состоялся второй (письменный) этап очередного конкурса на вакантные штатные единицы для приема на службу в органы прокуратуры.
Наука и образование
18 ноября 2022 г. 15:50
Проведен очередной этап конкурса в связи с приемом на службу в органы прокуратуры

18 ноября состоялся второй (письменный) этап очередного конкурса на вакантные штатные единицы для приема на службу в органы прокуратуры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Конкурсная комиссия организации обеспечила все необходимые меры для проведения экзамена в условиях полной прозрачности в соответствии с требованиями правил о специальном карантинном режиме, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана в целях предотвращения распространения пандемии коронавируса.

За ходом проведения экзамена наблюдали представители соответствующих учреждений, в том числе неправительственных организаций.

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