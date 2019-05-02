Проведен экзамен по выявлению способностей в магистратуру факультета журналистики

Проведен экзамен по выявлению способностей для поступления в магистратуру по специальности журналистика.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), бакалавры, набравшие 50 и выше баллов на первом этапе приемного экзамена в магистратуру вузов и допущенные ко второму этапу, должны были с 16 по 25 апреля 2019 года пройти регистрацию на сайте ГЭЦ. За этот период 16 бакалавров прошли регистрацию, из них 15 в азербайджанский сектор и 1 в русский сектор.

Прошедшие регистрацию бакалавры 1 и 2 мая сдали экзамен перед созданной ГЭЦ комиссией по выявлению способностей.

По результатам экзамена, 15 человек его успешно сдали и получили право выбрать программу №44 по журналистике.

Эти бакалавры 7 мая должны выбрать программу №44, подтвердить ее и написать эссе по журналистике на втором этапе приемного экзамена в магистратуру вузов, которое состоится 26 мая.