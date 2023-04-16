Проведен экзамен по общим знаниям в рамках онлайн-этапа конкурса Yüksəliş

Проведен экзамен по общим знаниям в рамках онлайн-этапа конкурса Yüksəliş (Восхождение).

Проведен экзамен по общим знаниям в рамках онлайн-этапа конкурса Yüksəliş (Восхождение).

Как сообщили Report , экзамен прошел в формате онлайн. В нем приняли участие 7 806 кандидатов. Вопросы охватили такие области, как история, география, литература и культура, право и экономика, современные тенденции в Азербайджане и странах мира.

В целом экзаменуемым было выделено два часа.

Участники, успешно сдавшие экзамен на общие знания, получат право на участие в экзамене по способностям. Пробный экзамен на это экзамене состоится 30 апреля, а основной - 7 мая. В рамках экзамена по способностям будут представлены тестовые задания по трем блокам: абстрактное мышление, умение работать с цифровой информацией, умение работать с вербальной информацией.

Отметим, что конкурс Yüksəliş учрежден согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, подписанному 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц, обладающих высокими интеллектуальными данными и управленческими способностями, а также создания в стране резервного банка кадров.