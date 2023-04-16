О нас

Проведен экзамен по общим знаниям в рамках онлайн-этапа конкурса Yüksəliş

Проведен экзамен по общим знаниям в рамках онлайн-этапа конкурса Yüksəliş Проведен экзамен по общим знаниям в рамках онлайн-этапа конкурса Yüksəliş (Восхождение).
Наука и образование
16 апреля 2023 г. 14:20
Проведен экзамен по общим знаниям в рамках онлайн-этапа конкурса Yüksəliş

Проведен экзамен по общим знаниям в рамках онлайн-этапа конкурса Yüksəliş (Восхождение).

Как сообщили Report, экзамен прошел в формате онлайн. В нем приняли участие 7 806 кандидатов. Вопросы охватили такие области, как история, география, литература и культура, право и экономика, современные тенденции в Азербайджане и странах мира.

В целом экзаменуемым было выделено два часа.

Участники, успешно сдавшие экзамен на общие знания, получат право на участие в экзамене по способностям. Пробный экзамен на это экзамене состоится 30 апреля, а основной - 7 мая. В рамках экзамена по способностям будут представлены тестовые задания по трем блокам: абстрактное мышление, умение работать с цифровой информацией, умение работать с вербальной информацией.

Отметим, что конкурс Yüksəliş учрежден согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, подписанному 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц, обладающих высокими интеллектуальными данными и управленческими способностями, а также создания в стране резервного банка кадров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Yüksəliş” müsabiqəsinin onlayn mərhələsinin ümumi biliklər üzrə imtahanı keçirilib

Другие новости из категории

Сегодня в выпускных экзаменах примут участие свыше 48 тыс. учащихся
Сегодня в выпускных экзаменах примут участие свыше 48 тыс. учащихся
16 апреля 2023 г. 06:00
В бакинском филиале МГУ имени Ломоносова состоялся День открытых дверей
ФотоВ бакинском филиале МГУ имени Ломоносова состоялся "День открытых дверей"
15 апреля 2023 г. 16:27
Азербайджанские педагоги успешно завершили образовательную программу в США
ФотоАзербайджанские педагоги успешно завершили образовательную программу в США
15 апреля 2023 г. 06:39
SpaceX испытает сверхтяжелую ракету Starship
SpaceX испытает сверхтяжелую ракету Starship
15 апреля 2023 г. 03:34
Сегодня день памяти академика Зарифы Алиевой
Сегодня день памяти академика Зарифы Алиевой
15 апреля 2023 г. 00:35
Раван Гасанов: Азербайджан является прямым историческим наследником и хранителем богатого албанского этнокультурного наследия
Раван Гасанов: Азербайджан является прямым историческим наследником и хранителем богатого албанского этнокультурного наследия
14 апреля 2023 г. 11:42
В Азербайджане расширен перечень специальностей бакалавриата
В Азербайджане расширен перечень специальностей бакалавриата
13 апреля 2023 г. 16:06
Министерство призвало сообщать о фактах сбора денег в детских садах
Министерство призвало сообщать о фактах сбора денег в детских садах
13 апреля 2023 г. 14:09
Министерство: В ряде регионов имеется необходимость в открытии новых детских садов
Министерство: В ряде регионов имеется необходимость в открытии новых детских садов
13 апреля 2023 г. 13:44
В Азербайджане лишь 35% детей в возрасте до 5 лет посещают детские сады
В Азербайджане лишь 35% детей в возрасте до 5 лет посещают детские сады
13 апреля 2023 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi