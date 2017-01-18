Прошло очередное заседание Президиума НАНА

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщили Report из пресс-службы НАНА, на заседании академик-секретарь Отделения наук о Земле НАНА (ОНЗ), академик Фахраддин Гадиров выступил с докладом на тему "Состояние и дальнейшие перспективные направления научных исследований в сфере наук о Земле".

Академик Фахраддин Гадиров сообщил, что научная деятельность отделения нацелена на решение фундаментальных и прикладных проблем в области геологии, геофизики, разработки нефтяных и газовых месторождений, сейсмологии и географии. Он отметил, что в ОНЗ функционируют комиссии по геологии и геофизике, геодинамике и геологическим угрозам, разработке нефтегазовых месторождений, географии, экологии и секциям Каспийского моря, альтернативной энергии, природным ресурсам, защите окружающей среды и экологии, природным катастрофам и прогнозу.

Ученый сообщил, что в отделении велись исследования в таких приоритетных направлениях, как эволюция и строение осадочных бассейнов, грязевой вулканизм, фундаментальные проблемы геологии и геохимии нефти и газа, разработка нефтегазовых месторождений, геофизические поля Земли и их природа, современная геодинамика и сейсмология, прогнозирование геологических катастроф, альтернативные источники энергии, прикладная геология и геофизика, комплексное изучение экосистемы Каспийского моря, динамика ландшафтных изменений, климатические изменения и демография.

В своем докладе академик рассказал о важных результатах, полученных в последнее время в различных сферах соответствующих научных отраслей: "В отделении большое значение придается мультидисциплинарным исследованиям. Продолжаются работы по научно-исследовательским программам "Комплекс теоретических и экспериментальных исследований междисциплинарных проблем геомеханики", "Биогеохимическое районирование и региональное прогнозирование здоровья населения Азербайджана", "Атлас солнечной энергии Азербайджана". В качестве следующего шага в данном направлении с 2017 года предусмотрено осуществление таких мероприятий, как модернизация научно-исследовательских учреждений, обновление их структур в соответствии с приоритетными направлениями, применение высоких технологий, расширение связей с международными научными центрами, проведение совместных исследований, интенсивная интеграция науки и образования, привлечение зарубежных научных центров к подготовке кадров и т.д.".

Академик отметил, что в период независимости в отделении были выполнены четыре Государственные программы, за рубежом постоянно издавались научные труды; также за последние пять лет институты и сотрудники, занятые в области наук о Земле, вели исследования по 42 грантовым проектам, одержав победу на конкурсах Фонда развития науки при президенте Азербайджанской Республики, Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, международных региональных и национальных центров. Академик Фахраддин Гадиров отметил, что руководствуясь призывами XXI века и приоритетными задачами, поставленными Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым перед научными учреждениями, в ближайшие годы планируется проведение фундаментальных исследований в таких сферах, как геоэкологические проблемы; физико-математическое моделирование геологических процессов; эволюция, строение и модель осадочных бассейнов; генетические особенности, закономерности возникновения и расположения месторождений полезных ископаемых; динамика и охрана водных ресурсов, подводных и поверхностных вод; современная геодинамика, движение Земной коры, активные тектонические деформации, методы GPS и INSAR в космической геодинамике; грязевой вулканизм, геолого-геофизическая и геодинамическая модель грязевых вулканов, мониторинг и прогноз их активности; фундаментальное исследование интеллектуальных месторождений; научное изучение месторождений газогидратов.

Также будут вестись работы в области изучения динамики, геофизических и геохимических особенностей ландшафтных изменений; экологических проблем Каспийского моря, создания комплексной физико-географической модели; человеческой географии (демографии); глобальных и региональных климатических изменений и биосферы; сейсмического мониторинга и сейсмической опасности; сейсмотомографических исследований; ДРК-анализа останков человека, животных и растений, найденных при раскопках, и их сравнения с современными видами; архегеологических и архезоологических иследований и т.п.

После того, как были выслушаны доклады, состоялись дискуссии, указанные перспективные направления были приняты за основу дальнейшей деятельности. Для повышения плодотворности деятельности научным учреждениям, которые входят в состав отделения, было поручено подготовить общие мультидисциплинарные программы и проекты, организовать координацию и интеграцию научных исследований, а также вести подготовку кадров в магистратуре и докторантуре в перспективных научных сферах.