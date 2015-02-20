В Баку прошло мероприятие, посвященное эпосу "Китаби-Деде Горгуд"

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в НАНА прошло мероприятие ""Китаби-Деде Горгуд" саз ве соз ишыгында", посвященное Международному дню родного языка.

Как сообщает Report, выступивший вице-президент НАНА Иса Габиббейли отметил, что исследование переведенного и распространенного в мире эпоса "Китаби-Деде Горгуд" продолжается уже 200 лет: "В связи с этим как в стране, так и за рубежом в течение года предусматриваются различные мероприятия. Отрадно, что первое мероприятие совпало с Днем родного языка. В гуманитарно-общественной научной области этот год можно назвать годом "Деде Горгуд".

На мероприятии с докладом выступили директор Института Языкознания имени Насими НАНА Тофик Гаджиев (""Китаби-Деде Горгуд" - наш язык и мышление"), член-корреспондент НАНА Земфира Сафарова ("Музыкальный мир "Китаби-Деде Горгуд"").

В художественной части мероприятия с участием заслуженной артистки Мехрибан Заки и солиста Академического театра оперы и балета Новруза Новрузлу была представлена художественная композиция эпоса "Китаби-Деде Горгуд".

Мероприятие было организовано Фондом "Билик" при президенте Азербайджанской Республики и Институтом Языкознания имени Насими НАНА.