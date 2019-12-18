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Прошло мероприятие, посвященное сравнительному анализу горных территорий Азербайджана и Франции

Прошло мероприятие по сравнительному анализу горных территорий

В Лионе прошел круглый стол, посвященный сравнительному анализу горных территорий Азербайджана и Франции.

Как сообщает французское бюро Report, на прошедшем в Восточном и Средиземноморском Доме мероприятии под названием "Альпы-Кавказ, сравнительный анализ" присутствовали долгое время занимавшаяся археологическими исследованиями, профессор по археологии Древнего Ближнего Востока Мишель Казанова, ученый Института археологии и этнографии НАНА Абузар Алекперов, профессора и ученые. 

На мероприятии археологи провели сравнительный анализ научных исследований относительно мест проживания людей в Альпах и горных районах Азербайджана от неолита до железного века.

Эксперты также выступили с научными докладами об использовании природных ресурсов в Альпийских и Кавказских горах, коснулись ряда других вопросов.

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