Прошли вступительные экзамены в VI и VII классы лицеев и гимназий

Состоялись вступительные экзамены в VI и VII классы лицеев и гимназий, прием в которые осуществляется централизованно.

Состоялись вступительные экзамены в VI и VII классы лицеев и гимназий, прием в которые осуществляется централизованно.

Как сообщили Report в Институте образования, экзамены прошли в 35 центрах в Баку и Сумгайыте, а также в Гяндже, Мингячевире, Шеки, Ширване, Агдашском, Агстафинском, Лянкяранском, Биласуварском, Шемкирском, Губинском, Шамахинском, Гобустанском, Огузском районах.

С 21 июня учащиеся смогут ознакомиться с результатами в личном кабинете на портале sy.edu.az и выбрать лицей/гимназию, если наберут соответствующий проходной балл.