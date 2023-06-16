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Прошли вступительные экзамены в VI и VII классы лицеев и гимназий

Прошли вступительные экзамены в VI и VII классы лицеев и гимназий Состоялись вступительные экзамены в VI и VII классы лицеев и гимназий, прием в которые осуществляется централизованно.
Наука и образование
16 июня 2023 г. 12:57
Прошли вступительные экзамены в VI и VII классы лицеев и гимназий

Состоялись вступительные экзамены в VI и VII классы лицеев и гимназий, прием в которые осуществляется централизованно.

Как сообщили Report в Институте образования, экзамены прошли в 35 центрах в Баку и Сумгайыте, а также в Гяндже, Мингячевире, Шеки, Ширване, Агдашском, Агстафинском, Лянкяранском, Биласуварском, Шемкирском, Губинском, Шамахинском, Гобустанском, Огузском районах.

С 21 июня учащиеся смогут ознакомиться с результатами в личном кабинете на портале sy.edu.az и выбрать лицей/гимназию, если наберут соответствующий проходной балл.

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Версия на азербайджанском языке Lisey və gimnaziyaların VI və VII siniflərinə qəbul imtahanları keçirilib

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