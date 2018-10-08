Прошла церемония прощания с Гара Мустафаевым

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Прошла церемония прощания с известным азербайджанским ученым, доктором биологических наук, профессором Бакинского государственного университета (БГУ) Гара Мустафаевым.

Как сообщает Report, на церемонии присутствовали представители науки и общественности.

Здесь выступили ректор БГУ, академик Абель Магеррамов, декан факультета биологии БГУ Акиф Гулиев, заведующий кафедрой зоологии, профессор Джанбахыш Наджафов.

Выступившие коснулись заслуг Г.Мустафаева как ученого, было отмечено, что воспитанниками ученого являются 13 кандидатов наук и 2 доктора наук.

Выступивший от имени членов семьи покойного его сын Азер Мустафаев выразил признательность за проявленное уважение к памяти отца.

Отметим, что Гара Мустафаев скончался сегодня в возрасте 86 лет. Он прославился как ведущий телепередачи на Азербайджанском государственном телевидении "Любители природы" ("Təbiəti sevənlər").