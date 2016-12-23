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    Прошел "круглый стол" на тему "Азербайджанский и американский модели мультикультурализма: сравнительный анализ"

    Были заслушаны доклады на данную тему

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Бакинский международный центр мультикультурализма (БМЦМ) и Азербайджанской университет языков организовали "круглый стол" на тему "Азербайджанский и американский модели мультикультурализма: сравнительный анализ".

    Как сообщили Report в пресс-службе БМЦМ, на мероприятии присутствовали представители посольства США, педагоги и студенты Азербайджанского университета языков и др. 

    Здесь были заслушаны доклады на данную тему. 

    Выступившие заявили об актуальности данной темы, отметили ее актуальность на фоне наблюдающейся в мире напряженности. Было отмечено, что подобные мероприятия внесут вклад в агитацию и пропаганду мультикультуральных идей. 

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