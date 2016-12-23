Прошел "круглый стол" на тему "Азербайджанский и американский модели мультикультурализма: сравнительный анализ"

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Бакинский международный центр мультикультурализма (БМЦМ) и Азербайджанской университет языков организовали "круглый стол" на тему "Азербайджанский и американский модели мультикультурализма: сравнительный анализ".

Как сообщили Report в пресс-службе БМЦМ, на мероприятии присутствовали представители посольства США, педагоги и студенты Азербайджанского университета языков и др.

Здесь были заслушаны доклады на данную тему.

Выступившие заявили об актуальности данной темы, отметили ее актуальность на фоне наблюдающейся в мире напряженности. Было отмечено, что подобные мероприятия внесут вклад в агитацию и пропаганду мультикультуральных идей.