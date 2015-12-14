Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Центре кино "Низами" прошел I Форум студентов-волонтеров Азербайджана.

Как сообщает Report, форум организован в целях развития движения волонтеров, просвещения общества в соответствующем направлении, стимулирования активного участия студентов в общественной жизни.

Выступивший на форуме министр образования Микаил Джаббаров отметил, что отличная деятельность волонтеров сыграет важную роль в приобретении возможностей для дальнейшей карьеры, формировании гражданской ответственности.

По словам министра молодежи и спорта Азада Рагимова, деятельность волонтеров в Азербайджане приняла широкий размах.

В своем выступлении завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Фатма Абдуллазаде заявила, что представители азербайджанской молодежи - счастливые люди: "Вы счастливые, так как живете в независимом Азербайджане. Вы не сталкивались с трудностями и не видели трудных дней. Поэтому вы счастливые люди".

Заместитель резидента-представителя Программы развития ООН Нато Алхазишвили сказала, что ООН всегда высоко ценила деятельность волонтеров: "В этом случае они могут показать прекрасную работу".

По ее словам, до сих пор Азербайджан держал движение волонтеров в центре внимания и поддерживал его.

После выступлений состоялась презентация программы студентов-волонтеров "BİR".