Прошел финальный этап конкурса "Yüksəliş"

Сегодня состоялась церемония открытия финального этапа конкурса "Yüksəliş" (Восхождение).

Сегодня состоялась церемония открытия финального этапа конкурса "Yüksəliş" (Восхождение).

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие глава Организационного комитета конкурса, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева, члены Организационного комитета - министр экономики Микаил Джаббаров и министр образования Эмин Амруллаев.

Сначала со вступительной речью выступил заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы Фархад Гаджиев. Затем мероприятие продолжилось выступлением членов Оргкомитета и одного из победителей прошлогоднего конкурса "Yüksəliş" Орхана Гулиева.

В своих выступлениях высокопоставленные руководители подчеркнули важную роль конкурса с точки зрения выявления и формирования нового поколения управленцев, заострив особое внимание на требованиях современного менеджмента и важности конкурентоспособного человеческого капитала.

Выступая на мероприятии, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул ответственность, как одно из основных качеств в процессе управления, отметив также важность командной работы в деятельности современного менеджера. Министр добавил, что также важными факторами являются доверие, уверенность и вера в руководителя: "Хороший руководитель должен брать на себя основную часть ответственности наряду с полномочиями. В эпоху цифровизации современные менеджеры должны отойти от индивидуального стиля управления и стать теми, кто создает возможности. Настоящий менеджер должен иметь команду сильных кадров и уметь принимать решения вместе со своей командой".

В своем выступлении министр образования Эмин Амруллаев рассказал о важности расчета компетенций в образовании, отметив, что в ряде случаев, помимо принятия решения на основе данных, необходимо уметь принимать решения в соответствии с реальностью и контекстом. Министр подчеркнул, что одна из главных миссий хорошего руководителя — изменить реальность. По его словам, настоящего менеджера оценивают по тому, как он принимает решения в сложных ситуациях

В свою очередь, один из победителей первого конкурса "Yüksəliş" Орхан Гулиев подчеркнул, что собрать потенциальных управленцев и интеллектуалов, их нетворкинг, знакомство с профессиональной деятельностью друг друга является величайшей ценностью, которую конкурс предоставляет своим участникам.

Заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы Фархад Гаджиев обратился к финалистам конкурса, выразив удовлетворение и гордость за их активное участие в проекте по выявлению и развитию талантливых руководителей. Фархад Гаджиев также добавил, что прозрачная организация и проведение первого конкурса принесли много новых друзей на этом пути, выявили образованных специалистов страны, создав отличный фундамент для их личностного развития. В завершение руководитель рабочей группы подчеркнул, что каждый участник, дошедший до финала, своей решимостью, умениями и компетенциями уже добился успеха, равного победе, и пожелал финалистам дальнейших успехов.

В финале соревнуются 116 участников, успешно прошедших четыре предыдущих этапа конкурса. Отметим, что на финальном мероприятии также принимают участие ректоры вузов, руководители государственных и частных структур.

Финальный этап конкурса продлится 3 дня, соревнования завершатся 17 июля. Участники, успешно прошедшие этот этап, получат возможность в течение 1 года получать личные консультации по вопросам карьеры от топ-менеджеров крупных компаний и руководителей государственных учреждений, будут включены в банк кадрового резерва и получат денежный приз в размере 20 000 манатов.

Напомним, что цель конкурса "Yüksəliş", учрежденного распоряжением главы государства 26 июля 2019 года - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы в развитие управленческого механизма на фоне стремительно меняющихся условий и создать резервную базу кадров страны.