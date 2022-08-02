Прошел экзамен по приему на работу директоров и замдиректоров профучилищ

Сегодня состоялся этап экзамена конкурса по приему на работу директоров и заместителей директоров профессиональных учебных заведений, входящих в систему Министерства науки и образования Азербайджана, на 2022/2023 учебный год.

Сегодня состоялся этап экзамена конкурса по приему на работу директоров и заместителей директоров профессиональных учебных заведений, входящих в систему Министерства науки и образования Азербайджана, на 2022/2023 учебный год.

Как сообщили Report в Госагентстве по профобразованию, 478 из 581 кандидата, прошедшего регистрацию на электронном портале обращений https://portal.edu.az/ , получили право на участие в экзамене.

На этапе экзамена по приему на должность директора участвовали 296, заместителя директора - 182 человека. В рамках конкурса было объявлено о 22 вакансиях директоров и 28 заместителей директоров по всей республике.

На экзамене продолжительностью 90 минут участники ответили на тестовые задания, состоящие из вопросов по законодательству и логике.

Кандидаты, успешно сдавшие экзамен, получат право на участие в собеседовании.

Отметим, что размещение на вакантные места претендентов, отобранных в соответствии с результатами конкурса, будет осуществляться с соблюдением последовательности отбора, указанного в электронных заявках.