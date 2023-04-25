Проректор Болонского университета: Проект с ADA является для нас стратегически важным

Совместный проект в рамках сотрудничества с Университетом ADA является стратегически важным для Болонского университета.

Совместный проект в рамках сотрудничества с Университетом ADA является стратегически важным для Болонского университета.

Как передает Report, об этом проректор Болонского университета Рафаэлла Компанер заявила после церемонии открытия первой краткосрочной совместной программы Университета ADA и Болонского университета (Италия) по сельскому хозяйству и управлению продовольственной системой в рамках Азербайджано-итальянского университета.

"Его цель состоит в том, чтобы предоставить студентам и специалистам из Азербайджана взгляд на опыт в таких темах, которые имеют решающее значение для исследований в сфере сельского хозяйства. Азербайджанские и итальянские преподаватели будут реализовывать эту программу совместно в Баку, начиная с сегодняшнего дня, и частично онлайн. Последняя неделя проекта будет проведена в Болонье в середине июля",- добавила она.