О нас

Проректор Болонского университета: Проект с ADA является для нас стратегически важным

Проректор Болонского университета: Проект с ADA является для нас стратегически важным Совместный проект в рамках сотрудничества с Университетом ADA является стратегически важным для Болонского университета.
Наука и образование
25 апреля 2023 г. 16:40
Проректор Болонского университета: Проект с ADA является для нас стратегически важным

Совместный проект в рамках сотрудничества с Университетом ADA является стратегически важным для Болонского университета.

Как передает Report, об этом проректор Болонского университета Рафаэлла Компанер заявила после церемонии открытия первой краткосрочной совместной программы Университета ADA и Болонского университета (Италия) по сельскому хозяйству и управлению продовольственной системой в рамках Азербайджано-итальянского университета.

"Его цель состоит в том, чтобы предоставить студентам и специалистам из Азербайджана взгляд на опыт в таких темах, которые имеют решающее значение для исследований в сфере сельского хозяйства. Азербайджанские и итальянские преподаватели будут реализовывать эту программу совместно в Баку, начиная с сегодняшнего дня, и частично онлайн. Последняя неделя проекта будет проведена в Болонье в середине июля",- добавила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Vice-rector of University of Bologna: Project with ADA is strategically important for us

Экслюзивные новости

Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi