Проректор Бакинской высшей школы нефти награжден медалью "Терегги"

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Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О награждении сотрудников Конфедерации профсоюзов Азербайджана" проректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) по административно-хозяйственным вопросам, доктор философии по геологии Октай Рзаев награжден медалью "Терегги".

Как сообщает Report со ссылкой на БВШН, этой высокой награды он удостоен "за заслуги в развитии профсоюзного движения в Азербайджане".

Доктор философии по геологии Октай Рзаев работает в Бакинской высшей школе нефти на должности проректора по административно-хозяйственным вопросам с 2012 года и одновременно является председателем Комитета профсоюза вуза. Ранее Республиканский комитет профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности Азербайджана дважды вручал ему Почетную грамоту за активное участие в профсоюзном движении отрасли.