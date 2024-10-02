ПРООН проводит идеатон для молодежи, фокусируясь на "зеленых" стартапах

Программе развития ООН (ПРООН) всегда интересны инновационные идеи, исходящие от молодежи, поэтому мы и проводим этот идеатон.

Программе развития ООН (ПРООН) всегда интересны инновационные идеи, исходящие от молодежи, поэтому мы и проводим этот идеатон.

Об этом Report сказала руководитель отдела инноваций ПРООН Лейла Сеидзаде.

Она отметила, что мир не успевает подстраивать рынок под необходимости зеленых преобразований.

"Мы говорим о проблемах занятости молодежи в контексте "зеленой" экономики, так как направления в ней пока еще новые, и образовательные учреждения не успевают выпускать специалистов, готовых применять свои навыки и знания", - сказала она.

Сеидзаде также отметила, что в стране активно развиваются бизнес-идеи и стартапы в сфере "зеленой" экономики, а такие мероприятия как идеатон помогают молодежи предлагать новые решения и концепции.

"Я уверена, что "зеленых" стартапов в стране может быть куда больше, если будет решен вопрос правильного образования молодежи и вовлечения их в сферы деятельности, связанные с "зелеными" проектами", - сказала она.