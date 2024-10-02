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ПРООН проводит идеатон для молодежи, фокусируясь на "зеленых" стартапах

ПРООН проводит идеатон для молодежи, фокусируясь на "зеленых" стартапах Программе развития ООН (ПРООН) всегда интересны инновационные идеи, исходящие от молодежи, поэтому мы и проводим этот идеатон.
Наука и образование
2 октября 2024 г. 16:46
ПРООН проводит идеатон для молодежи, фокусируясь на зеленых стартапах

Программе развития ООН (ПРООН) всегда интересны инновационные идеи, исходящие от молодежи, поэтому мы и проводим этот идеатон.

Об этом Report сказала руководитель отдела инноваций ПРООН Лейла Сеидзаде.

Она отметила, что мир не успевает подстраивать рынок под необходимости зеленых преобразований.

"Мы говорим о проблемах занятости молодежи в контексте "зеленой" экономики, так как направления в ней пока еще новые, и образовательные учреждения не успевают выпускать специалистов, готовых применять свои навыки и знания", - сказала она.

Сеидзаде также отметила, что в стране активно развиваются бизнес-идеи и стартапы в сфере "зеленой" экономики, а такие мероприятия как идеатон помогают молодежи предлагать новые решения и концепции.

"Я уверена, что "зеленых" стартапов в стране может быть куда больше, если будет решен вопрос правильного образования молодежи и вовлечения их в сферы деятельности, связанные с "зелеными" проектами", - сказала она.

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Версия на английском языке UNDP holds youth ideathon focusing on green startups
Версия на азербайджанском языке BMT-nin İnkişaf Proqramı gənclər üçün “yaşıl startap”larla bağlı ideaton keçirir

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