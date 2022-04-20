ПРООН организовала круглый стол для обсуждения роли женщин в STEM

Сегодня Программа развития ООН (ПРООН) организовала круглый стол для обсуждения роли женщин в STEM (Наука – Наука, Технология – Технология, Инженерия – Инженерия, Математика – Математика). Мероприятие прошло накануне Дня девушек в сфере ИКТ и собрало бол

Сегодня Программа развития ООН (ПРООН) организовала круглый стол для обсуждения роли женщин в STEM (Наука, технология, инженерия и математика).

Как сообщает Report, круглый стол был организован накануне Международного дня девушек в ИКТ (Girls in ICT Day) и собрал более 40 представителей государственных органов и министерств, гражданского общества и частного сектора.

Участники круглого стола обсудили роль женщин в STEM, изучили стратегии для расширения участия женщин в науке и технологиях, определили ключевые факторы, играющие важную роль в ускорении этого процесса на местном и национальном уровнях.

Круглый стол был организован в рамках кампании «Женщины в STEM», реализуемой Акселераторной лабораторией ПРООН. Целью кампании является поощрение молодых женщин и девушек, проживающих в Азербайджане, к получению высшего образования в областях, где их навыки пользуются большим спросом, и помочь им заручиться поддержкой своих сверстников и семей, когда дело доходит до выбора карьеры.

По словам заместителя резидента ПРООН в Азербайджане Чару Бист, сейчас в мире в сфере ИКТ только 30% занятых составляют женщины. В Азербайджане же это число выше среднего по миру, что не может не радовать. "Девушкам и женщинам должны предоставлять равные возможности как в обучении, так и в разных сферах деятельности. ПРООН поддерживает женщин Азербайджана, их карьерные цели, что способствует развитию общества в целом. Сегодня с государственным и частным сектором будем обсуждать проблемы, с которыми сталкиваются женщины в IT, проведем дискуссию и попытаемся найти лучшие решения", - заявила она.

UNDP также проводит множество проектов для поддержки женщин, пострадавших в результате конфликта. В трех районах Азербайджана (Физули, Тяртяр, Агджабеди) организуются тренинги для женщин в сфере цифровых технологий, чтобы они смогли, используя новые навыки, найти работу, отметила она.

По словам Садагят Гахрамановой, запредседателя Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей, в целях по устойчивому развитию говорится о важности гендернего равенства.

"Для нас очень важно придерживаться этих целей путем содействия женщинам в таких проектах. Мы ежегодно готовим отчеты, где анализируем соблюдение гендерного равенства в государственных учреждениях, а также в частном секторе. Мы собираем сведения от различных госучреждений, например, от АМЕА. В Академии наук число сотрудников-женщин значительно увеличилось, но их мало на руководящих позициях", - сказала Гахраманова.

По ее словам, на позитивные тенденции указывает и тот факт, что 25% студентов в Азербайджанском Техническом Университете составляют девушки из общего числа в 10000 человек. Раньше их там практически не было.