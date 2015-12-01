Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ 5 и 12 декабря пройдут вступительные экзамены в докторантуру по программе IELTS по английскому языку.

Как сообщили Report в НАНА, экзамены будут организованы в учебном центре GRBS.

Претенденты, получившие положительные оценки по предметам специализации и философии, должны срочно заполнить регистрационную форму (Aplication Form) в электронной виде или на бумажном носителе и вместе с копией удостоверения личности отправить на электронный адрес office@ielts.az учебного центра GRBS или лично представить в центр.