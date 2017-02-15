Пройдут конкурсы на получение "Золотой медали Азербайджанской Республики имени Низами Гянджеви" и именных премий НАНА

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ На заседании Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана были рассмотрены вопросы об объявлении конкурсов на получение "Золотой медали Азербайджанской Республики имени Низами Гянджеви" и именных премий НАНА.

Как сообщили Report из НАНА, соответствующим указом президента Ильхама Алиева право награждения "Золотой медалью Азербайджанской Республики имени Низами Гянджеви" было дано Президиуму НАНА.

В своем выступлении по данному вопросу президент НАНА, академик Акиф Ализаде сообщил, что раз в году данной медалью награждаются граждане Азербайджанской Республики и иностранцы за важные фундаментальные и прикладные научные результаты, труды, открытия и изобретения, а также за особые заслуги в развитии науки.

Также руководитель академии отметил, что премии НАНА имени Насреддина Туси, Гасан бека Зардаби, академика Узеира Гаджибейли, академика Мирасадуллы Миркасимова, академика Юсифа Мамедалиева, академика Мусы Алиева и Аббаскули ага Бакиханова вручаются с целью стимулирования ученых, внесших большой вклад в развитие науки и добившихся важных научных результатов, к проведению исследований еще большего уровня, а также для увековечения памяти ряда ученых и мыслителей Азербайджана.

Учитывая все вышеизложенное, Президиум принял постановления об объявлении конкурсов на получение "Золотой медали Азербайджанской Республики имени Низами Гянджеви" и именных премий НАНА в 2017 году. Согласно постановлениям, кандидаты на получение премий могут быть выдвинуты действительными членами и членами-корреспондентами Академии, научными отделениями НАНА, учеными советами научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений, научными обществами, научно-техническими советами, функционирующими при министерствах и государственных комитетах республики. Представление о кандидатах и соответствующие документы должны быть представлены Экспертной комиссии до 17 марта.