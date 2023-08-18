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В Баку пройдет XVI съезд азербайджанских учителей

В Баку пройдет XVI съезд азербайджанских учителей 15 декабря в Бакинском конгресс-центре пройдет XVI съезд азербайджанских учителей.
Наука и образование
18 августа 2023 г. 10:33
В Баку пройдет XVI съезд азербайджанских учителей

15 декабря в Бакинском конгресс-центре пройдет XVI съезд азербайджанских учителей.

Как сообщает Report, в съезде примут участие государственные деятели, депутаты, представители правительства, интеллигенции, руководители медиа-структур, работники образования и другие гости.

В общей сложности в съезде примут участие около 1 700 представителей.

Основной целью проведения съезда является информирование общественности Азербайджана о значительных продвижениях в достижении целей, определенных в "Государственной стратегии развития образования", а также о мерах и реформах, проведенных в системе образования после XV съезда учителей Азербайджана, проведенного в ноябре 2018 года. Это мероприятие также направлено на достижение целей, поставленных в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" и определит задачи, стоящие перед системой образования в рамках реализации "I Госпрограммы по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Первый съезд азербайджанских учителей состоялся в 1906 году. Съезд традиционно проводится раз в каждые пять лет.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan müəllimlərinin XVI qurultayı keçiriləcək

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