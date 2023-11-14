О нас

Пройдет тестовый экзамен по приему на работу заместителей директоров

Пройдет тестовый экзамен по приему на работу заместителей директоров Тестовый этап конкурса на замещение вакантных должностей заместителя директора по учебно-воспитательной работе, организатора внешкольной и внеклассной воспитательной работы с детьми, заместителя директора по хозяйственной работе / заведующего хозяйством в
Наука и образование
14 ноября 2023 г. 10:52
Пройдет тестовый экзамен по приему на работу заместителей директоров

Тестовый этап конкурса на замещение вакантных должностей заместителя директора по учебно-воспитательной работе, организатора внешкольной и внеклассной воспитательной работы с детьми, заместителя директора по хозяйственной работе / заведующего хозяйством в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, состоится 17, 18 и 20 ноября.

Как сообщили Report в управлении, кандидаты получат информацию о времени и месте проведения экзамена посредством SMS.

Кандидатам будет предложено 40 вопросов (100 баллов), при этом они должны будут набрать не менее 50 баллов (минимум 30 баллов по специальности, 10 баллов по ИКТ, 10 баллов по логике). Кандидаты, набравшие 50 и более 50 баллов, будут приглашены на этап собеседования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Direktor müavinlərinin işə qəbulu üzrə test imtahanı keçiriləcək

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
7 ноября 2023 г. 12:20
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
7 ноября 2023 г. 15:17
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
8 ноября 2023 г. 12:02
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44
АПЛ: Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону, пропустив два гола в добавленное время
ВидеоАПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время
11 ноября 2023 г. 19:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi