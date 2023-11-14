Пройдет тестовый экзамен по приему на работу заместителей директоров

Тестовый этап конкурса на замещение вакантных должностей заместителя директора по учебно-воспитательной работе, организатора внешкольной и внеклассной воспитательной работы с детьми, заместителя директора по хозяйственной работе / заведующего хозяйством в

Тестовый этап конкурса на замещение вакантных должностей заместителя директора по учебно-воспитательной работе, организатора внешкольной и внеклассной воспитательной работы с детьми, заместителя директора по хозяйственной работе / заведующего хозяйством в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, состоится 17, 18 и 20 ноября.

Как сообщили Report в управлении, кандидаты получат информацию о времени и месте проведения экзамена посредством SMS.

Кандидатам будет предложено 40 вопросов (100 баллов), при этом они должны будут набрать не менее 50 баллов (минимум 30 баллов по специальности, 10 баллов по ИКТ, 10 баллов по логике). Кандидаты, набравшие 50 и более 50 баллов, будут приглашены на этап собеседования.