Пройдет тестовый экзамен на руководящие должности на государственной службе

23 июля Государственный экзаменационный центр проведет тестовый экзамен для поступления на государственную службу на должности, соответствующие группам AB и AC, которые относятся к типу A административных должностей на государственной службе (администрати

23 июля Государственный экзаменационный центр проведет тестовый экзамен для поступления на государственную службу на должности, соответствующие группам AB и AC, которые относятся к типу A административных должностей на государственной службе (административные руководящие должности).

Как сообщает Report, экзамен будет проводиться с помощью компьютеров.

Адрес проведения экзамена: г. Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро 8 ноября).

На экзамен зарегистрировались 72 кандидата.

Экзамен начинается в 10:00. Кандидаты должны прибыть не позднее 09:00 с документами, удостоверяющими личность.