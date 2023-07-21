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Пройдет тестовый экзамен на руководящие должности на государственной службе

Пройдет тестовый экзамен на руководящие должности на государственной службе 23 июля Государственный экзаменационный центр проведет тестовый экзамен для поступления на государственную службу на должности, соответствующие группам AB и AC, которые относятся к типу A административных должностей на государственной службе (администрати
Наука и образование
21 июля 2023 г. 09:59
Пройдет тестовый экзамен на руководящие должности на государственной службе

23 июля Государственный экзаменационный центр проведет тестовый экзамен для поступления на государственную службу на должности, соответствующие группам AB и AC, которые относятся к типу A административных должностей на государственной службе (административные руководящие должности).

Как сообщает Report, экзамен будет проводиться с помощью компьютеров.

Адрес проведения экзамена: г. Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро 8 ноября).

На экзамен зарегистрировались 72 кандидата.

Экзамен начинается в 10:00. Кандидаты должны прибыть не позднее 09:00 с документами, удостоверяющими личность.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət qulluğunda rəhbər vəzifələr üzrə test imtahanı keçiriləcək

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