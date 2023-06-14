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Пройдет очередной экзамен по азербайджанскому языку

Пройдет очередной экзамен по азербайджанскому языку Для выпускников текущего года, не принявших участие в экзамене по азербайджанскому языку, проведенном Государственным экзаменационным центром 7 мая 2023 года по уровню общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования в рамках выпускно
Наука и образование
14 июня 2023 г. 15:37
Пройдет очередной экзамен по азербайджанскому языку

Для выпускников текущего года, не принявших участие в экзамене по азербайджанскому языку, проведенном Государственным экзаменационным центром 7 мая 2023 года по уровню общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования в рамках выпускного экзамена 18 июня, и абитуриентов текущего года и предыдущих лет, подавших документы для поступления в высшие или средние специальные учебные заведения, но не принявших участие в экзамене, который состоялся 7 мая, будет проведен тестовый экзамен по азербайджанскому языку (вторая попытка).

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамен будет организован в 5 зданиях в городе Баку.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dili fənni üzrə növbəti imtahan keçiriləcək

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