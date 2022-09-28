О нас

Пройдет конкурс сочинений на тему "Дорогая Шуша, ты свободна!"

Пройдет конкурс сочинений на тему "Дорогая Шуша, ты свободна!" Пройдет конкурс сочинений на тему "Дорогая Шуша, ты свободна!".
Наука и образование
28 сентября 2022 г. 11:35
Пройдет конкурс сочинений на тему Дорогая Шуша, ты свободна!

Пройдет конкурс сочинений на тему "Дорогая Шуша, ты свободна!".

Как сообщает Report, об этом сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Конкурс сочинений пройдет среди учащихся IX-XI классов общеобразовательных учреждений страны при совместной организации Министерства науки и образования и Фонда Гейдара Алиева.

Конкурс будет проходить в 2 этапа: районный (городской) и общереспубликанский. Районный (городской) этап пройдет с 27 сентября по 15 октября на местах, а общереспубликанский - 21 октября в Баку.

В общереспубликанском этапе конкурса примут участие 12 победителей первого этапа из Баку, по 2 - из Гянджи, Сумгайыта, Мингячевира и Абшеронского района, по 1 - из других городов и районов, 10 - из частных общеобразовательных учреждений, находящихся в непосредственном подчинении Министерства науки и образования и подчиненных другим структурам.

Победители конкурса будут награждены дипломами и призами соответствующей степени в зависимости от занимаемых мест.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя министра Фирудина Гурбанова.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Əziz Şuşa, sən azadsan!” mövzusunda inşa müsabiqəsi keçiriləcək

Другие новости из категории

В Баку прошел международный образовательный форум
ФотоВ Баку прошел международный образовательный форум
28 сентября 2022 г. 11:54
Названо количество учебных заведений в Азербайджане, подключенных к интернету
Названо количество учебных заведений в Азербайджане, подключенных к интернету
28 сентября 2022 г. 11:21
Объявлен прием на вакантные места в колледжи на базе полного среднего образования
Объявлен прием на вакантные места в колледжи на базе полного среднего образования
28 сентября 2022 г. 09:57
Построенные в Шуше, Агдаме и Джабраиле школы сдадут в эксплуатацию в ближайшее время
Построенные в Шуше, Агдаме и Джабраиле школы сдадут в эксплуатацию в ближайшее время
27 сентября 2022 г. 10:31
Юпитер сегодня оказался на самом близком за 59 лет расстоянии от Земли
ФотоЮпитер сегодня оказался на самом близком за 59 лет расстоянии от Земли
26 сентября 2022 г. 21:35
Победительница конкурса Yüksəliş назначена на новую должность
Победительница конкурса Yüksəliş назначена на новую должность
26 сентября 2022 г. 16:44
В Баку отметили Европейский день языков
ФотоВ Баку отметили Европейский день языков
26 сентября 2022 г. 16:13
В школах пройдут занятия, посвященные Дню памяти
В школах пройдут занятия, посвященные Дню памяти
26 сентября 2022 г. 12:42
ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих получить сертификат бухгалтера
ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих получить сертификат бухгалтера
25 сентября 2022 г. 16:27
Обнародована статистика обучающихся в Азербайджане иностранцев за последние пять лет
Обнародована статистика обучающихся в Азербайджане иностранцев за последние пять лет
23 сентября 2022 г. 11:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi