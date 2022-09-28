Пройдет конкурс сочинений на тему "Дорогая Шуша, ты свободна!"

Пройдет конкурс сочинений на тему "Дорогая Шуша, ты свободна!".

Пройдет конкурс сочинений на тему "Дорогая Шуша, ты свободна!".

Как сообщает Report, об этом сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Конкурс сочинений пройдет среди учащихся IX-XI классов общеобразовательных учреждений страны при совместной организации Министерства науки и образования и Фонда Гейдара Алиева.

Конкурс будет проходить в 2 этапа: районный (городской) и общереспубликанский. Районный (городской) этап пройдет с 27 сентября по 15 октября на местах, а общереспубликанский - 21 октября в Баку.

В общереспубликанском этапе конкурса примут участие 12 победителей первого этапа из Баку, по 2 - из Гянджи, Сумгайыта, Мингячевира и Абшеронского района, по 1 - из других городов и районов, 10 - из частных общеобразовательных учреждений, находящихся в непосредственном подчинении Министерства науки и образования и подчиненных другим структурам.

Победители конкурса будут награждены дипломами и призами соответствующей степени в зависимости от занимаемых мест.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя министра Фирудина Гурбанова.