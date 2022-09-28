Пройдет конкурс сочинений на тему "Дорогая Шуша, ты свободна!".
Как сообщает Report, об этом сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев.
Конкурс сочинений пройдет среди учащихся IX-XI классов общеобразовательных учреждений страны при совместной организации Министерства науки и образования и Фонда Гейдара Алиева.
Конкурс будет проходить в 2 этапа: районный (городской) и общереспубликанский. Районный (городской) этап пройдет с 27 сентября по 15 октября на местах, а общереспубликанский - 21 октября в Баку.
В общереспубликанском этапе конкурса примут участие 12 победителей первого этапа из Баку, по 2 - из Гянджи, Сумгайыта, Мингячевира и Абшеронского района, по 1 - из других городов и районов, 10 - из частных общеобразовательных учреждений, находящихся в непосредственном подчинении Министерства науки и образования и подчиненных другим структурам.
Победители конкурса будут награждены дипломами и призами соответствующей степени в зависимости от занимаемых мест.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя министра Фирудина Гурбанова.