Центр Гейдара Алиева проведет II Общереспубликанское соревнование знаний "Гейдар Алиев и история Азербайджана" - ФОТО

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева среди студентов пройдет II Общереспубликанское соревнование знаний "Гейдар Алиев и история Азербайджана".

Как сообщили Report в пресс-службе центра, соревнования запланированы на 10 ноября.

По информации, проект, осуществленный при организационной поддержке Центра Гейдара Алиева и при поддержке министерства образования, преследует целью изучить жизнь и деятельность Гейдара Алиева и агитировать его наследие среди молодежи.

Здесь примут участие команды в составе студентов-бакалавров и магистров. В соревнованиях с участием по одной команде из каждого вуза в целом будут бороться 46 команд. В каждой из команд по 6 игроков и по 2 запасных участника.

Напомним, что I Общереспубликанское соревнование знаний "Гейдар Алиев и история Азербайджана" прошло в Центре Гейдара Алиева 12 ноября 2014 года.

Тогда первое место заняла команда Бакинского славянского университета, а последующие два места, соответственно, команды Академии имени Гейдара Алиева министерства национальной безопасности и Лянкяранского государственного университета.