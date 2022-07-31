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Пройдет экзамен по приему в военные лицеи

Пройдет экзамен по приему в военные лицеи Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет сегодня экзамен по приему в военные лицеи Министерства обороны Азербайджанской Республики.
Наука и образование
31 июля 2022 г. 07:01
Пройдет экзамен по приему в военные лицеи

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет сегодня экзамен по приему в военные лицеи Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен пройдет в 7 зданиях в Баку и Нахчыване.

В экзамене ожидается участие 1735 абитуриентов (в Баку 1345 человек, в Нахчыване 390 человек).

Для наблюдения за экзаменами привлечены 7 общих руководителей экзаменами, 19 экзаменационных руководителей, 157 учителей-контролеров и 14 сотрудников пропускного режима.

Экзамен начнется в 10:00 во всех зданиях и продлится 2 часа.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi liseylərə qəbul imtahanı keçiriləcək

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