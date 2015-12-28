Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Произошло новое назначение на должность заведующего Управлением образования города Баку.

Как сообщили Report из минобразования, согласно приказу министра образования Микаила Джаббарова, на данную должность назначена Махаббат Велиева.

Отметим, что до этого М.Велиева занимала должность заместителя заведующего Управлением образования города Баку.

Кроме того, согласно другим приказам министра образования, Рашад Тагиев назначен на должность заместителя заведующего Управлением образования города Баку, Ильхама Абдуллаева - заведующего сектором информобеспечения указанного управления, Раман Мамедов - на должность заведующего сектором человеческих ресурсов данного управления.