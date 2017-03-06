В НАНА произошли кадровые назначения

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ 6 марта в Институте литературы имени Низами состоялось очередное заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана. Открыв мероприятие, президент НАНА, академик Акиф Ализаде ознакомил присутствующих с вопросами, стоящими на повестке дня.

Как сообщили Report из отдела по связям с общественностью Управления по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума НАНА, на заседании был заслушан доклад академика-секретаря Отделения гуманитарных наук НАНА, академика Теймура Керимли "Состояние и перспективы развития исследований, которые ведутся в научных учреждениях Отделения гуманитарных наук НАНА".

Академик подробно рассказал о научных и научно-организационных работах, которые были осуществлены в руководимом им отделении. Он отметил, что исследовательские работы, которые велись в течение истекшего периода, были нацелены на социально-экономическое, культурно-нравственное и интеллектуальное развитие страны, особое внимание в ходе научно-организационной деятельности было уделено применению инновационных идей. Теймур Керимли говорил о важных результатах, полученных институтами и организациями в 2016 году, о деятельности отделения в области интеграции науки и образования и расширения международных связей, о мероприятиях республиканского и международного уровня, осуществленных в рамках государственных программ, а также согласно постановлениям Президиума НАНА.

После прослушивания доклада состоялись дискуссии. Указанные перспективные направления были приняты за основу дальнейшей деятельности Отделения гуманитарных наук. С целью повышения плодотворности научной деятельности учреждений отделения было поручено разработать совместные мультидисциплинарные программы и проекты, координировать научные исследования, обеспечить участие молодых ученых в международных конкурсах по получению грантов, а также осуществлять кадровую подготовку в магистратуре и докторантуре в перспективных научных сферах.

Затем председатель Нахичеванского отделения, академик Исмаил Гаджиев выступил с докладом "Состояние и основные направления научных исследований по Нахичеванскому отделению НАНА". Отметив, что системно изучались история, культура, литература, фольклор, искусство, природные богатства, флора и фауна Нахичевани, академик рассказал о достижениях, полученных в отделении в отчетном году. Исмаил Гаджиев также сообщил о мероприятиях, осуществленных в прошлом году в сфере интеграции науки и образования, международном сотрудничестве, издательской деятельности, подготовке кадров и т.д.

После прослушивания доклада состоялись дисскусии, постановлением Президиума отчет был признан удовлетворительным. Было поручено расширить деятельность, направленную на выполнение подписанных Президентом Азербайджанской Республики указов, распоряжений и государственных программ, организовывать совместные научные мероприятия на мультидисциплинарные темы, осуществить соответствующие мероприятия в связи с объявлением 2017 года "Годом исламской солидарности" и т.д.

На заседании были обсуждены результаты регистрации кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты НАНА. В своем выступлении по данному вопросу президент НАНА, академик Акиф Ализаде напомнил, что 7 декабря 2016 года, 14 декабря 2016 года и 18 января 2017 года Президиум принял постановления о проведении выборов. Академик отметил, что Комиссия по приему документов уже представила Президиуму список кандидатов.

Президиум принял постановление об утверждении списка кандидатов, его размещении в печатном органе НАНА и осуществлении прочих мероприятий.

Следующим на повестке дня стоял вопрос о создании в Гянджинском отделении НАНА Отдела физики Земли. Академик-секретарь Отделения наук о Земле, академик Фахраддин Гадиров отметил, что в качестве основных приоритетных сфер для будущего развития страны Президент Ильхам Алиев указал такие отрасли, как ненефтяной сектор, особенно сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность. Академик сообщил, что будут осуществлены важные мероприятия, нацеленные на изучение научных основ поиска и переработки полезных ископаемых и применение высоких технологий в развитии ненефтяной промышленности.

Сказав, что Гянджа является одним из регионов промышленного значения, в котором имеются залежи полезных ископаемых, ученый отметил, что в городе есть соответствующие географические условия и научный потенциал для поиска полезных ископаемых, разработки и применения научных основ высоких технологий переработки и изучения геотермальных вод.

Учитывая все вышеизложенное, Президиум принял постановление об организации в Гянджинском отделении Отдела физики Земли и утверждения Положения об отделе.

На заседании были приняты постановления об утверждении составов Ученых советов институтов Молекулярной биологии и биотехнологий, Почвоведения и агрохимии, праздновании 60-летнего юбилея члена-корреспондента НАНА Вагифа Гулиева и 75-летнего юбилея члена-корреспондента НАНА Халила Гасымова.

В заключение были рассмотрены некоторые кадровые вопросы. Постановлениями Президиума член-корреспондент НАНА Мухтар Иманов был утвержден на должность директора Института фольклора, доктор экономических наук Назим Иманов – на должность директора Института экономики. Также доктор философии по биологии Дурна Алиева была назначена на должность ученого секретаря Института молекулярной биологии и биотехнологий.