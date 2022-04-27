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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 апреля.
Наука и образование
27 апреля 2022 г. 12:55
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 апреля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Будет преобладать северный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем - 21-26° тепла. В Баку ночью - 14-16°, днем - 24-26° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем местами ожидаются грозы и дожди, ночью и утром - туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 26-31° тепла, в горах ночью - 0-5°, днем - 12-17° тепла.

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