Профессор Оксфордского университета посетит филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ По приглашению ректора филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку профессора Наргиз Пашаевой Бакинский филиал МГУ посетит с рабочим визитом видный ученый, специалист по германистической медиевистике и истории книги, профессор Оксфордского университета, член Faculty of Medievaland Modern Languages, почетный член колледжа и библиотеки St. EdmundHall, доктор honoriscausa (университет Берн, Швейцария) Найджел Фентон Палмер.

Как сообщает Report, в рамках визита профессора Найджела Ф.Палмера в Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова состоится его доклад на тему: "Встречи с прошлым: пергамент, бумага, чернила, тексты и идеи из средневековой Европы".

Доклад призван раскрыть основную проблематику бытования, материального описания и исследования средневековой рукописной книги в Западной Европе.

Этот доклад, который пройдет на английском языке и будет сопровождаться презентацией, предназначен для широкой научной аудитории студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей.

Профессор Палмер член Британской Академии, член-корреспондент Американской Академии Медиевистики, член-корреспондент Академии наук Гёттингена (Германия), член Оксфордского библиографического общества (председатель Общества в 2002-2005), эксперт DFG (Немецкого исследовательского сообщества), постоянный член академической комиссии по средневековым рукописям и старопечатным изданиям Баварской государственной библиотеки (Мюнхен), член Немецко-российской рабочей группы по истории книги (Германия, Марбургский университет – Россия, МГУ имени М.В.Ломоносова) и других обществ и академических комиссий. Лауреат исследовательской премии Фонда имени фон Гумбольдта (2007). Он автор многочисленных монографий, научных работ, статей в энциклопедиях, издатель средневековых текстов, первооткрыватель ряда средневековых рукописей и старопечатных изданий в Великобритании, Германии и России. Автор раздела "Ксилографические книги, первопечатные издания – гравюры на дереве и металле" фундаментального каталога Бодлеанской библиотеки (Оксфорд). Один из крупнейших мировых специалистов по ранним печатным книгам, главный редактор научных журналов ‘MediumAevum’ (Оксфорд) и ‘OxfordGermanStudies’ (Оксфорд), соиздатель издательства ‘DeGruyter’ (Берлин – Нью-Йорк).