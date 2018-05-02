Профессор Наргиз Пашаева встретилась с директором Бодлианской библиотеки Оксфордского университета

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ 23 апреля ректор Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, действительный член НАНА, профессор Наргиз Пашаева провела рабочую встречу с директором Бодлианской библиотеки Оксфордского университета, считающейся самым древним и богатым книжным храмом мира, членом Американского философского общества, членом Общества хранения античных книг и уникальных предметов Лондона Ричардом Овенденом и руководителем департамента развития Бодлианской библиотеки Элейн Галлахер.

Как передает Report, Ричард Овенден является одним из 27 видных деятелей науки, образования, культуры и общественных деятелей, который был избран членом Американского философского общества осенью 2015 года на ежегодном собрании этой структуры. Членами этого Общества были такие известные лица, как Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, а в ХХ веке Альберт Эйнштейн и Роберт Фрост. Напомним, что Американское философское общество было учреждено Бенджамином Франклином в 1743 году с целью «пропаганды полезной информации» и является древнейшим научным обществом США.

Ричард Овенден работал на различных должностях в библиотеках Даремского Университета, Палаты Лордов, Эдинбургского университета и Национальной библиотеке Шотландии. С 2003 года он работает в Бодлианской библиотеки Оксфордского университета. В 2011-2014 годах занимал должность заместителя директора, а с 2014 года руководит Бодлианской библиотекой.

Отметим, что известная Бодлианская библиотека, находящаяся в Оксфорде и являющаяся крупнейшим книжным храмом мира, размещается в пяти больших корпусах и имеет много различных отделов. Бодлианская библиотека по площади и размеру вторая после Английского книжного депозитария. Наряду с Ватиканской библиотекой, данная библиотека Оксфордского университета самая древняя библиотека Европы. Интересно, что основа известной Бодлианской библиотеки Оксфорда была заложена не Томасом Бодли, а в XIV веке – епископом Томасом Кобэмом. В 1327 году епископ Вустера Томас Кобэм создал библиотеку в Церкви Святой Марии Оксфордского университета. Первая книжная коллекция здесь была не богатой, но поскольку в то время книги были очень ценными, студенты старались забирать их с собой. Кобэм предложил применить опыт, считающийся обыденным для того времени, то есть, приковывать книги к полкам. В середине XV века брат Короля Генриха V герцог Глостера Хамфри подарил библиотеке около 300 древних статей и рукописей. После этого стало ясно, что церковь уже не может размещать все книжные коллекции и в 1488 году для размещения этого фонда было выделено новое здание. По сей день это здание называется библиотекой герцога Хамфри. Библиотека герцога Хамфри одна из древнейших читальных залов Бодлианской библиотеки. В конце XVI века библиотека столкнулась с угрозой полностью закрыться. Король Эдвард VI продал книжные коллекции и даже мебель библиотеки. В коллекции остались только 3 тома, которые были когда-то подарены Томасом Кобэмом. В 1598 году началось возрождение библиотеки. Именно в то время бывший член Британского парламента, бывший Государственный секретарь Англии Томас Бодли, который преподавал греческий язык в Мертонском колледже, написал вице-канцлеру университета письмо с предложением оказать поддержку развитию библиотеки. Сэр Бодли полностью перестроил здание, где хранятся книги, лично подарил несколько многотомников и в 1602 году Бодлианская библиотека была официально открыта в Оксфорде.

Сегодня в Бодлианской библиотеке находятся примерно 11 миллионов книжных и письменных экземпляров (общая длина книжных полок составляет свыше 200 километров). В читальных залах посетителей обслуживают свыше 400 сотрудников библиотеки. Большинство уникальных и древних экземпляров размещены в цифровых электронных средствах.

В ходе встречи профессора Наргиз Пашаевой с директором Библиотеки Ричардом Овенденом в главном здании Бодлианской библиотеки Оксфордского университета была широко обсуждена деятельность Научного центра азербайджановедения и кавказоведения имени Низами Гянджеви, созданного по инициативе академика Наргиз Пашаевой в 2013 году, как одного из структур Оксфордского университета. Говорилось о значимости научно-академической деятельности центра, были озвучены мнения о работе, проделанной в области фундаментальных научных исследований, а также дальнейших планах Научного центра Низами Гянджеви.Главной целью интересной и весьма значительной встречи было обсуждение выдвинутого академиком Наргиз Пашаевой предложения о присвоении имени Низами Гянджеви библиотеке Института Востоковедения Оксфордского университета. Это предложение было положительно встречено руководством Бодлианской библиотеки. Было отмечено, что в ближайшем будущем оно будет осуществлено. На встрече было еще раз подчеркнуто, что присвоение имени гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви библиотеке Института Востоковедения Оксфордского университета – достойная оценка, данная гуманным, общечеловеческим, человеческим идеям гениальной личности, его глубокой философии и творчеству. Это историческое событие является результатом и подтверждением напряженного труда Научного центра Низами Гянджеви за последние пять лет, как части Оксфордского университета, в научно-академической, образовательной, археологической и других областях.Принявшие участие во встрече исполняющий обязанности директора департамента по развитию Оксфордского университета Энтони Грин и руководитель Центра Низами Гянджеви со стороны Великобритании, профессор Оксфордского университета Эдмунд Герциг, весьма высоко оценив деятельность центра, отметили, что созданный в 2013 году по инициативе и усилиям академика Наргиз Пашаевой Научный центр азербайджановедения и кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете уже пять лет успешно осуществляет деятельность в соответствии с правилами, принятыми мировой научной общественностью.

После встречи профессор Н.Пашаева вместе с учеными Оксфордского университета побывали в Теологической школе (Divinity School), являющейся одной из первых созданных частей Бодлианской библиотеки, организованной в XV веке. Прогулка, начатая здесь и завершившаяся в центре хранения коллекции древнейших рукописей, была весьма интересной. Отметим, что Теологическая школа состоит из зала, созданного в 1427-1483 годах, здесь читали лекции, проходили различные обсуждения по теологии, проводились экзамены. В Теологической школе организовывались также важные мероприятия, даже встречи королей. В 1625 году, когда в Лондоне бушевала холера, здесь даже проводились заседания Общественной палаты. Потолок Теологической школы считается одним из самых больших достижений европейской готической архитектуры.

Руководитель департамента развития Бодлианской библиотеки Элейн Галлахер ознакомила профессора Н.Пашаеву также с отделом специальных коллекций (Special Collection) Бодлианской библиотеки и читательским залом, именуемым Библиотекой Дюка Хамфри (Duke Humfrey’s Library). Здесь хранятся древние рукописи и архивные материалы, уникальные книги, карты исторического значения, древние музыкальные образцы и цифровые экземпляры.

Отметим, что Научный центр имени Низами Гянджеви является официально принятым и признанным структурным подразделением Оксфордского университета и обладает полномочиями координатора университета по Азербайджану не только в вопросах, связанных с факультетом востоковедения, но и, в целом, во всех вопросах, касающихся науки и образования других сфер Оксфордского университета. Центр является первым академическим научно-исследовательским заведением, созданным в качестве части Оксфордского университета с целью изучения богатого историко-культурного наследия Азербайджана, Кавказа и Средней Азии и популяризации его в научно-академических кругах Запада.

Со дня своего создания Научный центр реализовал ряд важных научно-академических проектов. Среди них можно отметить научно-практическую конференцию под названием «Восточный Кавказ с последнего античного до раннего исламского периодов», организованную 6 июня 2015 года Центром имени Низами Гянджеви Оксфордского университета, и который является первым научным мероприятием, совместно проведенным с Институтом востоковедения Оксфордского университета, а также Центром древнего античного периода. Впервые в истории Оксфордского университета были обсуждены древняя история и культура Азербайджана именно с античных времен до исламского периода и были определены шаги, которые будут предприняты для дальнейших исследовательских работ. В мероприятии приняли участие руководитель Центра с азербайджанской стороны академик Наргиз Пашаева, руководитель Центра со стороны Англии профессор Эдмунд Герциг, почетный член колледжа Корпус-Кристи Оксфордского университета профессор Джеймс Ховард-Джонстон, считающийся одним из самых известных специалистов Великобритании по истории Византийской империи, профессор Эдинбургского университета Шотландии по римской археологии, лектор Оксфордского и Тюбингенского университетов, а также член совета Института персоведения Великобритании и Общества пропаганды римоведения Эберхард Зауэр, доктор по археологии Дурхамского университета Англии Дан Лоуренс, профессор Университета Фридриха Шиллера Германии Аннагрет Плентке Люнинг и другие.

11 июня 2016 года в колледже Brasenose, являющимся одним из древнейших научных заведений Оксфордского университета, состоялась очередная международная научная конференция Центра Низами Гянджеви. В конференции, посвященной теме «Транскаспийские связи (V-XIII века)», наряду с учеными Оксфордского университета приняли участие ведущий археолог по шелку и льну Российской академии наук профессор Звездана Доде, руководитель Археологического департамента в Дагестанском научном центре Российской академии наук, профессор Муртазали Гаджиев, ведущий археолог Гарвардского университета, доктор Керим Ализаде, специалист по исторической антропологии Оксфордского университета, доктор Ирина Шингерай, ведущий специалист по археологии Пенсильванского университета США, доктор Лара Фабиан, доктор университетов Саскачевана в Канаде и Дарема в Великобритании Кристен Хоппер и ведущий археолог Организации управления окружающей средой, расположенном в городе Оксфорд Чарльз де Кесне.

5 июня 2017 года в Лондоне в доме-музее известного художника Лорда Лейтона (1830-1896), основоположника изобразительного искусства периода Королевы Виктории в XIX веке, Научным центром Низами Гянджеви Оксфордского Университета была проведена церемония презентации первого академического перевода на английский язык книги ученого-востоковеда Евгения Бертельса (1890-1957) «Великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви» (The Great Azerbaijani Poet Nizami). Эта книга впервые увидела свет на русском языке в 1940 году. С того времени книга не только не издавалась на английском языке, но и вообще не переиздавалась. Книга, оригиналы иллюстраций для которой взяты в одной из самых богатых и известных библиотек мира – Британской библиотеке, вышла в свет в изящном оформлении в издательском доме «Gilgamesh» Великобритании.

Среди проектов, отражающих деятельность Научного центра Низами Гянджеви в образовательной сфере, можно отметить обучение при поддержке Центра шести студентов на факультете востоковедения Оксфордского Университета. Этих студентов – Джеймса Уайта, Кейт Кемпбел, Роберта Вильямса, Джонатана Лоренса из Великобритании, Элиз Маус Пью из США, Уфук Озтюрк из Германии - уже называют в Оксфорде студентами Низами Гянджеви, и Центр в ближайшее время подготовит отчет об их научной работе.

Для изучения истории Кавказской Албании в правильном направлении по инициативе руководителя Научного центра Низами Гянджеви с азербайджанской стороны академика Наргиз Пашаевой и профессора Оксфордского Университета Роберта Хойланда археологи Оксфордского Университета четыре года назад впервые приехали в Азербайджан для проведения раскопок в Барде. Руководитель проекта – один из всемирно известных ученых по истории древнего ислама профессор Роберт Хойланд. С 2015 года Британская археологическая экспедиция в составе десяти человек под руководством доктора Поля Вордвортса из колледжа Брасеносе Оксфордского Университета довела раскопки на территории Торпаггала в центре Барды до глубины XI-XIII веков. По результатам археологических раскопок ученые выяснили, что Барда была достаточно развитым городом. На окраине Барды, на территории под названием Гаратепе обнаружено жилое поселение, относящееся к IV-V векам. Результаты раскопок будут представлены международной общественности именно как древняя история Азербайджана. Цель заключается в доведении до мировой научной общественности более полной информации о древнем наследии и богатой истории Барды и Кавказской Албании. Отметим также и то, что археологическая экспедиция Центра Низами Гянджеви Оксфордского Университета сотрудничает с Музеем истории Азербайджана, до настоящего времени в музее состоялось несколько встреч азербайджанских ученых с участниками экспедиции. Образцы, найденные в результате археологических раскопок, переданы в Музей истории для хранения.

Для сохранения культурного наследия Азербайджана Научный центр Низами Гянджеви впервые привлек к работе Бардинской археологической экспедиции организацию «Наследие без границ» (Heritage Without Borders) Великобритании. Организация привлекает ведущих специалистов к сохранению культурного наследия человечества в различных регионах мира и, организуя сохранение и защиту образцов материальной культуры, обнаруженных в ходе археологических раскопок в различных странах, обеспечивает доведение их до будущих поколений. Именно в этих целях в рамках Бардинской археологической экспедиции руководитель организации «Наследие без границ», специалист в области археологии доктор Доминика Даркангело побывала в Баку и Барде, дала рекомендации сотрудникам Музея истории Азербайджана по сохранению и защите археологических находок, методах консервации и хранения образцов материальной культуры.

До конца этого года Научный центр Низами Гянджеви Оксфордского Университета планирует проведение научно-академической презентации раскопок в Барде. Отметим, что по предложению руководителя Центра Низами Гянджеви Оксфордского Университета академика Наргиз Пашаевой с 2017 года к археологическим раскопкам в Барде для повышения научных и практических знаний в археологической сфере, привлечены аспирант исторического факультета Бакинского государственного университета Аслан Гасымов и два студента – Эльшан Салаев и Мирджавид Агаларов

Таким образом, важная встреча, состоявшаяся в одной из древнейших и богатых библиотек мира - Библиотеке Бодлейн между ректором Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, руководителем Научного центра Низами Гянджеви Оксфордского Университета с азербайджанской стороны Наргиз Пашаевой и директором Бодлианской библиотеки Оксфордского Университета, одним из авторитетных представителей мирового библиотековедения Ричардом Овенденом прошла очень плодотворно. Достижение соглашения о присвоении имени великого азербайджанского поэта, гениального Низами Гянджеви библиотеке Института Востоковедения Оксфордского Университета, одного из древнейших научных и образовательных очагов мира, - историческое событие, и является результатом большого труда Научного центра Низами Гянджеви Оксфордского Университета за последние пять лет.

В заключение встречи академик Наргиз Пашаева оставила запись в Книге почетных гостей Бодлианской библиотеки Оксфордского Университета.