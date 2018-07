Профессор Наргиз Пашаева: Создание Британского Фонда - это культурно-историческая необходимость

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ 25 мая 2016 года в Лондоне, в Палате Лордов парламента Великобритании, руководители Научного Центра Низами Гянджеви Оксфордского университета с азербайджанской стороны профессор Наргиз Пашаева и с британской стороны профессор Роберт Хойланд провели встречу с членом Палаты Лордов, докладчиком Совета Европы по Азербайджану в 2003-2006 годы Лордом Малкольмом Брюсом. Как сообщает Report, на встрече, организованной проф. Н.Пашаевой и проф. Р.Хойландом, также принял участие сопредседатель Общества Англия-Азербайджан с британской стороны, член Палаты Лордов парламента Великобритании Лорд Майкл Герман. Основная цель встречи была связана с созданием Британского Фонда (The British Foundation for the study of Azerbaijan and the Caucasus), который будет изучать Азербайджан и Кавказский регион.

Отметим, что Лорд Брюс является единственным среди политиков членом парламента Великобритании, который контролировал выполнение Азербайджаном обязательств, принятых перед Советом Европы и выполнял функции официального исполнительного директора. В 1983 - 2015 годах он представлял в британском парламенте графство Гордон в Шотландии, а с 2005 по 2015 год был руководителем Комитета Международного развития Парламента Великобритании. В 2014 году был избран заместителем председателя либеральной партии, которую он представлял.

Проработав некоторое время на этой должности, в 2015 году он стал членом Палаты Лордов. Лорд Брюс был пресс-секретарем британского Парламента по энергетике и вопросам Шотландии, а также вопросам образования, торговли, промышленности и окружающей среды. В 1986-1989 годы он занимал должность ректора шотландского университета Данди (University of Dundee).

Он входит в число парламентариев, набравших пять раз подряд в своем избирательном округе наибольшее число голосов избирателей. В 2012-м году Королева Елизавета II присвоила ему титул Рыцаря.

Профессор Наргиз Пашаева, поприветствовав гостей и выразив удовлетворение знакомством с Лордом Брюсом, отметила, что эта встреча проходит накануне 98-й годовщины образования Азербайджанской Демократической Республики, и 100-летний юбилей АДР (1918-2018), который будет через два года, имеет для всех азербайджанцев особое значение. Н.Пашаева подчеркнула что, она с 2007 года сопредседатель Англо-Азербайджанского Общества, созданного в 1997 году, которое является общественной организацией с самой долгой историей, созданной независимым Азербайджаном в Англии (1997-2016).

Далее состоялась беседа о целях и задачах, созданного в 2013-м году Научного Центра имени Низами Гянджеви Оксфордского университета, являющегося частью этого университета и, следовательно, имеющий высокий официально-научно-академический статус по комплексному изучению Азербайджана и Кавказа в Великобритании (http://www.orinst.ox.ac.uk/research/nizami-ganjavi/home).

Проф. Н.Пашаева: "Важно и ценно то, что этот Центр не является представительским, не носит характер малофункциональной, временной, мимолетной кампании, рассчитанной на внешний показательный эффект. Нас ждет долгий кропотлипый путь, так как, в одночасье не создаются новые научные школы, подходы, тенденции, яркие имена, книги, качественно новое поколение талантливых людей, серьезный имидж и влияние в мировых научных кругах. Необходимы научные доказательства того, что древнее и огромное культурно-историческое наследие Азербайджана принадлежит именно Азербайджану. Для этого проводятся семинары, конференции, научные дискуссии на высоком профессиональном уровне, чтобы получить право быть услышанным и распространять приобретенные научные сведения цивилизованному миру из стен Оксфордского университета, в его представлении. Бесспорно, это уникальная возможность, которая требует серьезных профессиональных усилий, многолетнего труда, ответственности и большой поддержки. Сегодняшние результаты, признание Оксфордским университетом нашей деятельности, наши первые шаги дают основание надеяться на то, что мы сможем достичь поставленных целей.

Одним из основных факторов, позволяющих надеяться на реализацию ожиданий и возможностей, результаты работы достоверными, полезными и позитивными, безусловно, является высокопрофессиональная работа профессорско-преподавательского состава, который трудится вместе с нами. Трудно переоценить усилия и деятельность в Научном Центре имени Низами Гянджеви таких известных ученых, как руководитель Центра с британской стороны, ведущий профессор Института востоковедения Оксфордского университета Роберт Хойланд, руководитель Центра ирановедения Оксфордского университета профессор Эдмунд Мартин Херциг, доктор института востоковедения Оксфордского университета Пол Водворс, доктор института востоковедения Оксфордского университета Николоз Алексиздзе, исследователь Научно-исследовательского Центра Халили Оксфордского университета доктор Марек Жанковиак, доктор института истории Оксфордского университета Ник Эванс, исследователь института Rothermere American Institute, доктор Ирина Шингирай, докторант института востоковедения Оксфордского университета Мароуссиа Беднаркиевич. Отрадно отметить, что в настоящее время за счет стипендии Центра Низами Гянджеви докторант Джеймс Вайт проводит сравнительно-сопоставительные исследования трудов аль-Таалиби (XI век) и Афиса (XIII век), а магистр Элиза Мау-Пью из Америки проводит исследования по истории ислама. Таким образом, на стипендии Научного Центра имени Низами Гянджеви четверо студентов уже получают образование и двое студентов будут приняты в следующем году. Естественно, что все они получили и получат это право после серьезных вступительных экзаменов, проходящих по правилам Оксфордского университета".

Далее было отмечено, что, несмотря на проведенную большую работу по развитию культурных, политических и экономических связей между нашими странами, после обретения независимости во второй раз, информация об Азербайджане в британском обществе, среди граждан пока еще не на должном уровне. Доказательством этому является то, что при освещении в британской прессе эскалации напряженности на оккупированных Арменией территориях Азербайджана в последние месяцы, Нагорно-Карабахский регион преподносится как "малоизученный" (underreported) и сложный регион, а в мировой прессе этот конфликт вовсе освещается как христианско-мусульманское противостояние.

Н.Пашаева: "Как ученый могу сказать, что одной из основных причин этого является то, что до 2013 года (дата создания Научного центра Низами Гянджеви) в Великобритании, в Оксфордском университете - признанном и авторитетном научном заведении - древнейшая история и культура Кавказа изучалась в одностороннем порядке, в контексте армянской, и в незначительной мере, грузинской истории. И это не удивительно, так как, еще в 1965 году в институте востоковедения Оксфордского университета был создан армянский научный центр, который функционирует по сегодняшний день. То есть, созданный нами центр начинает свою деятельность на 51 год позже, и к сожалению, за это время не была проделана никакая работа. Хотя, следует отметить, что в британском обществе, где историческая правда основывается и формируется на научных доказательствах, первостепенную важность приобретает взаимное сотрудничество с фундаментальными научными организациями на высоком профессиональном уровне. Мы хорошо осознаем и понимаем это. Поэтому, направляем наши усилия на сотрудничество и создание взаимного доверия между университетами, учеными, профессионалами, специалистами и всячески стараемся создавать и поддерживать эти отношения. В современном мире университет должен работать совместно с другим университетом, ученый с ученым, специалист со специалистом, профессиональный исследователь с профессиональным исследователем. Мультикультурализм, является как термин новым и модным, однако как идея существует с давних времен. Одно только произведение великого Низами "Семь красавиц" является ярким примером этому.

Думается неверно превращать этот лозунг в клише, дежурную и удобную формальность, в "новомодную песенку", тем самым, выдавая все это как замену повседневному честному труду и достижениям, многих людей, посвятивших этой благородной идее свой ум, интеллект, порой и жизнь. К сожалению, иногда прослеживаются такие чисто декоративные тенденции. Через два года Азербайджан будет отмечать столетний юбилей первого на Востоке Демократического государства - АДР. В составе высших правительственных органов той самой республики, наряду с азербайджанцами были русские, поляки, армяне, евреи и представители других национальностей. А это является историческим показателем толерантности в Азербайджане, как в прошлом, так и сегодня. Интересный факт, что созданный армянами еще в 1910-ом году в Англии Союз Армянской общины Соединенного Королевства (Armenian Community Council of United Kingdom) по сегодняшний день продолжает свою столетнюю деятельность. Это для нас является определенным показателем. Сегодня наша задача, основываясь на традиции этой страны и британского общества, представлять Азербайджан самым лучшим образом на должном соответствующем уровне".

Затем собравшиеся приступили к обсуждению главной темы этой встречи, состоявшейся 25-го мая. Было предложено создать Британский Фонд по изучению Азербайджана и Кавказского региона (The British Foundation for the Study of Azerbaijan and the Caucasus). Проф. Н.Пашаева довела до сведения присутствующих, что эта идея уже несколько месяцев обсуждалась и была воспринята очень положительно ведущими британскими учеными, изучающими Азербайджан и Кавказский регион - исследователем истории ислама Оксфордского университета, ведущим профессором Института Древнего Мира Нью-Йоркского университета, руководителем Бардинской археологической экспедиции, изучающей Кавказский регион, профессором Робертом Хойландом, а также профессором известного Шотландского университета Сент-Эндрюз, исследующим ислам, регионы Средней Азии и Кавказа Эндрю Пикоком и профессором университета Эксетер, исследующим историю ислама и территории, где распространен шиизм, Робертом Гливом. Эти ученые вошли в Попечительский совет созданного Британского Фонда. Председателем совета избрана профессор Н.Пашаева.

По словам председателя Совета, этот фонд ставит цель организовать свою деятельность как серьезной структуры, содействующей укреплению двусторонних отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством в области науки, просвещения, образования и культуры. Профессор Н.Пашаева сказала: "Создание Британского Фонда это культурно-историческая необходимость. Претворение в жизнь этой необходимости является весьма важным".

Данный Фонд пройдет регистрацию в комиссии по общественным организациям Соединенного Королевства, как и другие авторитетные и прозрачные фонды, действующие в Великобритании. Таким образом, в дальнейшем Фонд планирует сотрудничать и с другими учебными заведениями, солидными научными и политическими организациями Англии. Фонд также будет налаживать связи с азербайджанской общиной Великобритании, со студентами, обучающимися в вузах Англии. Создание этого Фонда выведет на повестку дня тему Большого Азербайджана, поставит цель довести доселе неизвестные страницы богатейшей и древней истории нашей любимой Родины до широкой публики. Наша задача - показать всему миру творения великих предков более сорока миллионов азербайджанцев, проживающих в разных уголках мира, таких как Низами, Физули, Насими, Н.Туси, Кемаледдин Бехзад, Хатаи и многих других личностей, которые подарили человечеству огромное культурное наследие и вечные ценности. Фонд также планирует сотрудничать со СМИ и ведущими телеканалами Британии, с целью предоставления им информации об Азербайджане.

Во время встречи проф. Н.Пашаева предложила известному в Великобритании общественно-политическому деятелю Лорду Брюсу стать членом Попечительского Совета, чтобы принять активное участие в работе Фонда. Лорд Брюс с удовольствием принял это приглашение. В заключение мероприятия было принято решение в скором будущем провести в Лондоне презентацию созданного Фонда.