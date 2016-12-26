Профессор БВШН выступил на международной конференции

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Профессор кафедры нефтегазовой инженерии Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Фуад Велиев принял участие в прошедшей в г. Стамбуле (Турция) IV Международной конференции по энергетическим технологиям. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

На пленарном заседании профессор БВШН выступил с докладом на тему "Энергосберегающие технологии энергосбережения в системах добычи нефти на основе эффекта отрицательного давления". Выводы представленного доклада вызвали большой интерес участников конференции.

Профессор Фуад Велиев также выступил на конференции с информацией об Азербайджане и о Высшей школе, которая привлекла большое внимание. Он, в частности, рассказал об истории создания и становления, деятельности и перспективах развития БВШН. Представители различных университетов, проявившие большой интерес к Азербайджану, выразили намерение наладить сотрудничество с Высшей школой в области науки и образования.

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