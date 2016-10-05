Профессор БВШН Фуад Велиев: Профессия учителя - вне времени - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Report представляет интервью с профессором кафедры «Инженерия нефти и газа» Бакинской Высшей Школы Нефти, членом Американской Ассоциации Науки и Технологии, доктором технических наук Фуадом Велиевым в «День учителя».

- Фуад муаллим, по-вашему, что значит быть учителем?

- Я думаю, что профессия учителя – это понятие вне времени. Между учителем, который жил, к примеру, сто лет назад и современным преподавателем нет особых различий. Качества учителя, а речь идет об истинных учителях, во все времена базируются на четырех столпах: высокий профессионализм, интеллигентность, желание и умение учить и любовь и уважение к ученикам. Конечно, учитель должен обладать высшими знаниями в своей области, но и этого недостаточно. Учитель, который преподает точные науки, должен также разбираться в искусстве, истории, философии, религии, музыке. Основоположник квантовой механики, лауреат Нобелевской премии Макс Планк был не только основателем научной школы. Он также преподавал музыкальную теорию в Берлинском Университете и участвовал в обсуждениях, посвященных единству науки и религии. В то же время, учитель, преподающий гуманитарные науки, должен разбираться в основных принципах точных наук. Чарльз Сноу говорил, если англичанин, независимо от его профессии, не знает второй закон термодинамики, то это равносильно тому, что он не знает Шекспира. Если учитель ко всему прочему является также известным ученым, его уроки достигают более высокого уровня. Блестящим примером в этом плане для меня являлись уроки покойного академика Азада Мирзаджанзаде. Он не просто читал лекции о механике, а информировал студентов о новейших научных достижениях, рассказывал много интересного об истории, искусстве, классической музыке. Настоящие ученые-преподаватели могут говорить о самых сложных темах простым и доступным для каждого языком.

Когда у американского поэта и философа Ральфа Эмерсона спросили, кто такой учитель, он ответил: «Учитель – это человек, который может делать трудное легким». Не каждый, кто преподает, является учителем. Лично мне преподавали множество людей, но лишь троих из них я считаю истинными Учителями. Качество образования, в конечном итоге, зависит от уровня преподавателя. Там, где есть хорошие учителя, там обязательно будут и хорошие студенты, настоящие специалисты.

Давайте вспомним, кто преподавал в Парижской Политехнической Школе в первой половине 19 века? Такие известные во всем мире ученые как Лаплас, Лагранж, Фурье, Ампер, Дюлонг, Бертоле...А кто был в списке их учеников? Карно, Коши, Кориолис, Пуассон, Гей-Луссак, Пети, Френель, Клапейрон, Пуазейл...Настоящий учитель не ограничивается лекциями. Он побуждает интерес студентов к науке и творчеству. Один из величайших физиков 20-го века Энрико Ферми говорил: «Ученик – не бочка, которую нужно побольше заполнить знаниями. Ученик – это факел, и обязанность учителя – зажечь этот факел». Испытывая к ученику симпатию и эмпатию, учитель должен воспитывать в нем настоящую личность. Лев Толстой говорил: «Если учитель имеет только любовь к делу, он - хороший учитель. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам - он совершенный учитель». Преподаватель, который любит своих учеников, взамен обязательно получит уважение и любовь. Что может быть для учителя выше такой награды? Хазрет Али говорил: «Я буду вечным слугой тому, кто научит меня хотя бы одной букве».

- Через вас прошла целая плеяда студентов. По-вашему, чем отличаются нынешние студенты от тех, кто учился раньше?

- Я думаю, что студенты, как и преподаватели, совершенно не изменились. Изменилось только время и окружающий мир. Современным молодым людям доступно огромное количество информации, но это вовсе не означает, что они умнее своих предшественников. Тестовая система, наряду со всеми положительными особенностями, имеет большой недостаток - понижает способность логически мыслить. Уровень логического мышления у прошлого поколения (у хороших студентов) был намного выше. Огромнейшая электронная информационная система предоставляет молодежи большие возможности, но, в то же время, как бы парадоксально это не звучало, она препятствует формированию их как культурных и интеллигентных личностей со здоровым мышлением. К сожалению, большинство современных молодых людей – убежденные прагматики и технократы. Они мало читают и их мало интересует классическая литература и музыка. И это характерно для всего мира. Ведущие университеты во многих странах выпускают лишь специалистов, а не интеллигентных личностей. Между тем, стоит вспомнить, что азербайджанцы-выпускники университетов начала прошлого были не только блестящими специалистами, но и играли важную роль в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана. Увы, не смотря на то, что в наше время людей с высшим образованием стало больше, количество же интеллигентных людей не так уж много.

- Что можете сказать о студентах БВШН, в которой вы преподаете.

- Я думаю, что Бакинская Высшая Школа Нефти отвечает высоким мировым стандартам образования, является образцовым вузом, который имеет большие перспективы. Уверен, что в скором времени БВШН окажется в списке ведущих мировых университетов. Я преподавал в ряде университетов за рубежом, и я могу заверить, что ни в одном университете мира нет такого внимания и поддержки по отношению к студентам, как в БВШН.

Задача, стоящая перед БВШН это не подготовка космополитных технократов. Задачей является подготовка специалистов высокого класса, при этом любящих свою родину, свой народ и мыслящих глобально. Людей, способных самостоятельно думать и принимать решения, с современным мышлением. Этому служат такие дисциплины, как азербайджанская история и культура речи, а также различные музыкальные и театральные мероприятия, организуемые в стенах нашего вуза.

Наши студенты, конечно же, ценят то, что вуз предоставляет им безграничные возможности. В будущем они смогут достойно представлять Азербайджан и как профессионалы своего дела, и как интеллектуалы. Хотелось бы особо отметить высокий уровень знаний, мировоззрения и интеллектуальных возможностей, которыми обладает среднестатистический студент БВШН. Он вполне способен достойно конкурировать со студентами ведущих мировых университетов. И я верю, что в будущем многие из выпускников БВШН станут ведущими специалистам в крупнейших мировых компаниях и организациях.