​Профессор БВШН избран членом Американской Научной и Технологической Ассоциации

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Доктор технических наук, профессор кафедры Нефтегазовой инженерии Бакинской Высшей Школы Нефти Фуад Велиев избран членом Американской Научной и Технологической Ассоциации. Как сообщает Report, Ф. Велиев удостоен сертификата о членстве в этой Ассоциации за заслуги, успешную и длительную деятельность в области науки и технологии.

Отметим, что в 1993-1997, 2002 гг. профессор Ф. Велиев работал в университетах и научных центрах Турции и США в качестве приглашенного профессора.

С января 2014 года он является профессором кафедры Нефтегазовой инженерии. Ф. Велиев является автором 120 научных публикаций и монографий, а также обладателем 20 патентов.