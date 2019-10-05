Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Профессия учителя одна из самых уважаемых

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила на странице в Instagram азербайджанских учителей по случаю Всемирного дня учителя - 5 октября.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Дорогие наши учителя,

Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником - Всемирным днем учителя. Профессия учителя одна из самых уважаемых. Именно от вас, от вашего высокого профессионализма во многом зависит становление молодого поколения.

Наверняка все с особой теплотой и благодарностью вспоминают яркие и насыщенные школьные и студенческие годы, своих замечательных педагогов и наставников. Только по прошествии многих лет можно по достоинству оценить вашу мудрость и терпение. Благодарю вас за вашу любовь к детям, за ваш ответственный труд.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов".