Проекты студентов БВШН в числе победителей конкурса грантов

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Фонд молодежи при президенте Азербайджанской Республики объявил результаты Десятого конкурса грантов, прошедшего с 24 апреля по 15 мая 2017 года. Согласно результатам из 418 проектов, прошедших отбор в категории "С" (индивидуальные проекты), в числе лучших – 7 проектов студентов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН). Еще 3 проекта, признанные лучшими в этой категории, будут осуществлены при поддержке Молодежной организации студентов БВШН.

Как сообщает Report со ссылкой на БВШН, цель конкурса проектов - содействие в реализации инновационных идей и творческих инициатив, обеспечение интеллектуального и морального развития молодого поколения, повышение их социальной активности. Конкурс, который проводился по 20 направлениям и охватывает различные аспекты социальной жизни, экологию, культуру и творчество.

На Десятом конкурсе грантов в числе лучших были признаны проект "Развитие алгоритмичного мышления" студента 3-го курса БВШН Аяза Самедли, обучающегося по специальности "Инженерия по автоматизации процессов", "Производство промышленной продукции из биомассы" студента 3-го курса, обучающегося по специальности "Химическая инженерия", председателя Студенческой профсоюзной организации Высшей Школы Заура Мамедзаде, "Тепличный эффект – растущая энтропия" студента 3-го курса Вюсала Гулиева, обучающегося по специальности "Химическая инженерия", "Будущее, приходящее с инженерами" студента 3-го курса Анара Бадалбейли, обучающегося по специальности "Химическая инженерия", "Молодые инженеры 3D печати" студента 4-го курса Эльвина Исмайлова, обучающегося по специальности ""Инженерия по автоматизации процессов", "Молодые веб-программисты Азербайджана" студентки 4-го курса Лейли Аббасовой, обучающейся по специальности "Инженерия по автоматизации процессов", "Молодые инженеры по изготовлению дронов" студента 4-го курса Азера Омарова, обучающегося по специальности "Инженерия по автоматизации процессов".

В числе лучших проектов конкурса грантов значатся также три проекта, представленные Молодежной организацией студентов БВШН. Эти проекты охватывают техническую сферу и направлены на повышение инженерных навыков.

В рамках проектов будут организованы семинары, экскурсии и презентации, участники которых будут учиться работать в команде, а также приобретут незаменимый опыт в программировании. К работе над проектами будут привлечены молодые люди от 15 до 30 лет.