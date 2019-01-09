Проект студентов Бакинской высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) – авторы успевшего стать популярным стартап проекта Thermo North – удостоены за свою разработку еще одной награды.

Об это сообщает Report со ссылкой на БВШН.

Министерство экономики Азербайджана признало их проект лучшим молодежным проектом года. Соответствующий диплом капитану команды, студенту пятого курса БВШН Эльмару Аскерзаде вручил министр экономики Шахин Мустафаев.

Инновационная идея проекта заключается в создании специального материала, который позволяет сохранять оптимальную температуру двигателя автомобиля даже в холодных климатических и погодных условиях.

В прошлом году Thermo North стал победителем конкурса Climatе Launchpad Azerbaijan 2018 и был признан лучшим на втором республиканском конкурсе инноваций National Innovation Challenge Azerbaijan 2018.