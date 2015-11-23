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    Проект Научно-инновационного центра НАНА принят в исполнение в Еврокомиссии

    В Баку состоится семинар на основе проекта

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ На заседании инструмента TAIEX Европейской комиссии в исполнение был принят проект "Экологически-экономическая оценка стойкого развития региона", подготовленный Научно-инновационным центром НАНА.

    Как сообщает Report, в январе-феврале 2016 года при организации экспертов инструмента TAIEX в Баку предусмотрено проведение семинара на основе проекта на тему передового опыта стран Евросоюза в целях развития новых методов и принципов подсчета показателей для стойкого развития регионов Азербайджана.  

    На семинаре будут обсуждаться вопросы по формированию региональной экономической политики, определения связей экологической политики и стойкого развития, изменения формы организации экономики в регионе и модели развития регулирования экономической деятельности, усовершенствования стойкой стратегии развития региона в экологическом плане, добавления экономических инструментов для экологической безопасности регионов в государственном управлении, экономической оценки биоразнообразия регионов.

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