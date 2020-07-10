Проект "Цифровые навыки" охватит 3 новых города

В формате Live-конференции состоялось подведение итогов года в рамках проекта и награждение лучших учителей

10 июля в формате Live-конференции состоялось подведение итогов года в рамках проекта "Цифровые навыки", а также награждение лучших учителей и директоров проекта.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие замминистра образования Махаббат Велиева, руководитель проекта "Цифровые навыки" Нилюфер Рагимова, руководитель проекта со стороны компании "Алгоритмика" Анна Бурда, представители министерства образования, учителя, директора школ и т.д.

Выступая на мероприятии, заместитель министра отметила важность проекта "Цифровые навыки" с точки зрения внедрения современных информационных технологий в учебный процесс.

По ее словам, расширение внедрения информационных технологий в образовательный процесс отражено в "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике".

Говоря о целях проекта, М.Валиева отметила, что преподавание предмета "Информатика" в новом формате позволяет развить у учащихся алгоритмическое мышление, логику, навыки разработки проектов и основ программирования, одним словом, навыки, которые понадобятся ученикам в их будущих профессиях.

Также замминистра рассказала о том, как министерство обеспечило непрерывное образование во время пандемии коронавируса, начав трансляцию телеуроков и создав "Виртуальную школу". На сегодняшний день, более миллиона учеников и 100 000 учителей уже зарегистрированы и активно используют данную платформу.

Далее выступая на мероприятии, руководитель проекта "Цифровые навыки" Нилюфер Рагимова дала общую информацию о проекте и рассказала о планах на следующий учебный год.

По ее словам, учитывая успешные результаты, с начала нового учебного года проект будет расширен до 9 городов и охватит учащихся 3-8 классов 222-х школ. Таким образом, к Баку, Гяндже, Билясувару, Сумгайыту, Мингячевиру и Шамахе прибавятся Лянкяран, Ширван и Шеки.

Также Н.Рагимова отметила, что во втором полугодии, в связи с пандемией коронавируса, Минобразование совместно с международной компанией "Алгоритмика" запустило телеуроки и видео-уроки в рамках проекта "Цифровые навыки". На сегодняшний день в рамках проекта проведено в общей сложности 72 телеурока и 197 видео-уроков. Проект также был внедрен в "Виртуальную школу", а с недавнего времени в рамках проекта проводятся еженедельные интерактивные вебинары для учителей и учеников.

В свою очередь, выступая на мероприятии, руководитель проекта "Цифровые навыки" со стороны компании "Алгоритмика" Анна Бурда особо отметила роль учителей и директоров школ, без которых было бы невозможно успешное осуществление проекта, выразив уверенность, что следующий учебный год будет не менее успешный чем нынешний.

Далее состоялось награждение троих победителей творческого конкурса "Новруз", проведенного в рамках проекта "Цифровые навыки", в котором приняло участие свыше 100 учеников из Баку, Шамахи, Гянджи и Сумгайыта.

Также состоялось награждение дипломами 40 лучших учителей и 22 лучших школ проекта по итогам года.

Отметим, что в Live-конференции приняло участие более 600 слушателей.

Эмилия Аббасова