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Проект "Цифровые навыки" охватит 160 тысяч учеников 

Проект "Цифровые навыки" охватит 160 тысяч учеников  Министр образования Эмин Амруллаев рассказал о школьном проекте "Цифровые навыки"
Наука и образование
23 апреля 2021 г. 13:52
Проект Цифровые навыки охватит 160 тысяч учеников 

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев рассказал на своей странице в Facebook о школьном проекте "Цифровые навыки".

Как сообщает Report, министр отметил, что в настоящее время проект "Цифровые навыки" охватывает 120 000 учащихся в 222 школах страны. С 2020-2021 учебного года ученикам VII, VIII и IX классов преподается язык программирования Python.

По словам министра, планируется, что в следующем учебном году проект "Цифровые навыки" охватить 160 000 учащихся.

Напомним, что с начала 2020-2021 учебного года проект расширен до 9 городов и охватывает учащихся 2-9 классов 222 школ. Таким образом, проектом охвачены Баку, Гянджа, Билясувар, Сумгайыт, Мингячевир, Шамаха, Лянкяран, Ширван и Шеки.

Преподавание предмета "Информатика" в новом формате позволяет развить у учащихся алгоритмическое мышление, логику, навыки разработки проектов и основ программирования, одним словом, основные навыки XXI века.

Наиля Аббасова

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