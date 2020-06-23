Проект "Цифровые навыки" интегрирован в портал "Виртуальной школы" - ВИДЕО

Проект "Цифровые навыки", который развивает у учащихся алгоритмическое мышление, логику и навыки разработки проектов, интегрирован в портал "Виртуальной школы".

Как сообщает Report, проект позволяет учащимся освоить на практике новые технологии и цифровые навыки, узнать секреты программирования. Учителя и ученики школ, задействованных в проекте "Цифровые навыки", добавив приложение "Algorithmics" из раздела "More added apps" могут напрямую продолжить деятельность в рамках проекта посредством портала "Виртуальной школы".

Напомним, что с 2019-2020 учебного года проект "Цифровые навыки" осуществляется в 123 школах 6 городов Азербайджана, таких как Баку, Сумгайыт, Гянджа Шамаха, Мингячевир и Билясувар.

Проект охватывает 700 учителей и 70 000 учеников. Для его изучения ученики также могут воспользоваться интерактивными инструментами, а также просмотреть около 300 подготовленных телевизионных уроков и видеоматериалов.

Эмилия Аббасова



