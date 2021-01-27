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Проект БВШН стал победителем конкурса "Наука-Образование-Промышленность"

Проект БВШН стал победителем конкурса "Наука-Образование-Промышленность" Финансирование проектов-победителей начнется с 2021 года
Наука и образование
27 января 2021 г. 13:07
Проект БВШН стал победителем конкурса Наука-Образование-Промышленность

Проект Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стал победителем грантового конкурса "Наука-Образование-Промышленность", проведенного Фондом развития науки. Так, проект под названием "Оценка применения Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН) к запасам углеводородов в Азербайджане", автором которого является доцент кафедры нефтегазовой инженерии БВШН Нармина Гараева, стал одним из 9 проектов-победителей грантового конкурса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе вуза.

Научной идеей проекта является применение системы классификации к запасам углеводородов в Азербайджане в соответствии с глобальными, общими принципами и проведение сравнения между старой системой, которая используется с 1984 года, и недавно разработанными системами.

Пять из победивших в конкурсе проектов относятся к сфере физико-математических и технических наук, 1 – к сфере химических наук, 1 – к сфере науки о Земле, 2 – к сфере биологических, медицинских и аграрных наук.

Следует отметить, что доцент БВШН Нармина Гараева является единственной женщиной среди руководителей победивших проектов.

Отбор проектов-победителей осуществлялся на основании результатов научной экспертизы, и предпочтение отдавалось проектам, охватывающим междисциплинарные и научно-прикладные исследования, реализацию которых планировалось осуществлять с участием ученых и специалистов из различных академических и образовательных учреждений, профильных научно-исследовательских институтов.

В рамках конкурса предусматривается финансирование фундаментальных и прикладных проектов с финансовым объемом до 300 тыс. манатов. Финансирование проектов-победителей начнется с 2021 года.

В конкурсе в индивидуальном порядке приняли участие ученые и специалисты из организаций НАНА, высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов различных министерств.

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