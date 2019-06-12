Эксперты: Продолжение занятий в школах до 14 июня нецелесообразно - ИССЛЕДОВАНИЕ

Продолжение в Азербайджане занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях до 14 июня и в этом году вызвало недовольство многих родителей и учеников.

Как сообщает Report, некоторые родители утверждают, что посещение детьми занятий при жарких погодных условиях опасно для их здоровья, а некоторые заявляют, что с конца мая занятия в школах не проводятся и у учеников даже собирают учебники.

Один из родителей в беседе с корреспондентом Report сообщил, что у его детей, учащихся в средней школе №19 в Насиминском районе, были собраны учебники и им розданы отдельные странички для изучения нескольких тем.

Родитель, чьи дети учатся в 5 и 7 классах в полной средней школе №34 в Сумгайыте, сообщил, что ученики посещают занятия и их учебники пока не собраны.

Кстати, даты начала и конца учебного года регулируются решением Кабинета министров страны. Так, согласно поправке в "Образцовый устав общеобразовательной школы" по решению Кабмина от 30 октября 2014 года под номером 362, с 2015 года в общеобразовательных школах занятия начинаются с 15 сентября и заканчиваются 14 июня. Этим решением количество учебных недель в течение одного учебного года было увеличено в среднем с 32,8 до 34,8 недель. До этого в средних школах занятия начинались 15 сентября и завершались 31 мая.

По данному вопросу психолог Кямаля Бахыш сказала Report, что хоть соответствующим решением занятия должны длиться до 14 июня, ученики ходят на занятия без учебников: "Книги у детей собраны, завершены уроки по программе. Больше нечего проходить. Продление занятий до 14 июня является психологическим давлением на детей и оказывает негативное влияние на учебный процесс. Потому что дети устали. Такие жаркие погодные условия очень опасны для учеников, особенно для учащихся во второй половине дня".

Психолог считает, что необходимо пересмотреть данный вопрос: "Школы должны закрываться в конце мая, как и раньше. С психологической точки зрения с началом летних месяцев дети становятся эмоциональными и чувствуют себя свободными. При таком положении вещей неверно чему-то их учить".

Эксперт в сфере образования Кямран Асадов сказал Report, что на фоне нескончаемых серьезных проблем в сфере образования в Азербайджане определение даты начала и завершения учебного года не является значимым вопросом: "Потому что имеются много проблем, которые нужно решить, начиная с содержания учебников, формы и качества, приложения нескольких дополнительных учебных пособий по каждому предмету и до низкого уровня образования. Сейчас для изучения и освоения используемых в школах книг не хватит не то что одного, но и двух учебных лет".

Эксперт также отметил, что в общеобразовательных учебных заведениях страны нет условий для продления занятий до 14 июня:

"Потому что школы не оснащены кондиционерами и охладительными установками. Думаю, детям гораздо полезнее, чтобы занятия начинались 1 сентября и заканчивались 30 мая, чем в середине июня. Школьники нуждаются в отдыхе после напряженного учебного года".

“Повышение эффективности и качества образования путем продления периода обучения не является выходом из положения. Период вовсе не может считаться всегда незаменимым критерием качества образования. С каждым днем усложняются международные стандарты образования. В целом, законом диалектики образования является то, что стандарты образования постоянно должны обновляться. Я думаю, министерство учитывает это. Ни в одной из стран, изучаемых нами, учебный год не начинается 15 сентября. Везде начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая. Дело в том, что темы известны, и существуют такие темы, которые нужно преподавать в неделю 2-3 раза, чтобы обучение получилось качественным. Сейчас его преподают раз в неделю, в таком случае о качестве не может идти и речи", - сказал эксперт.

При подготовке этого материала не удалось получить комментарий из Министерства образования. Однако министр образования Джейхун Байрамов в прошлом году прокомментировал продление учебного года до 14 июня. Министр сказал, что после продления в 2015 году учебного года на 2 недели все учебники, методические пособия для учителей были рассчитаны на 34 недели: "Институт образования при Министерстве образования подготовил специальные рекомендации в связи с учебниками, подготовленными до этого времени. Всем районным отделам образования, школам дана обширная информация о предоставлении школьникам учебных материалов на основе этих рекомендаций в течение 34 недель".