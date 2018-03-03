Продолжаются собеседования с кандидатами для приема на государственную службу

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ 2 марта продолжились собеседования с кандидатами для приема на государственную службу в рамках конкурса объявленного 11 января Государственным экзаменационным центром.

Как передает Report, интервью состоялись в 14 различных местах включая город Баку, отделения ГЭЦ в Гяндже и Барде, а также в региональных центрах "Асан Хидмет" в Губе и Мингечевире.

Из 101 запланированных собеседований за день состоялось 62, с 39 кандидатами собеседование не состоялось по причине неявки.

Отметим, что для организации и проведения собеседований со стороны ГЭЦ и госорганов тратится достаточное количество средств и ресурсов. В частности, следует отметить тот факт, что конкурс впервые проводится в регионах.

Проведение интервью с кандидатами продолжится до 16 марта.