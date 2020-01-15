Продолжается прием на проект по кавказоведению

Дан старт долгосрочному проекту под названием "Исследование этнической самобытности и культурного наследия стран Кавказа".

Как сообщает Report, целью проекта является изучение истории, языка и культуры этнических групп, проживающих в Азербайджане. В рамках проекта требуются специалисты/переводчики, знающие грузинский, удинский, армянский и грабарский языки.

Лица, владеющие этими языками и соответствующие следующим критериям, могут прислать CV по адресу arashdirma2020@gmail.com:

- Свободное владение грузинским, удинским, армянским и грабарским языками - уровень "выше среднего" и выше;

- Иметь представление на начальном уровне о кавказоведении;

- Умение работать в команде и самостоятельно;

- Творческий подход к решению проблем и коллективное мышление.

Ежемесячная заработная плата: от 1200 AZN (в зависимости от уровня владения языком и опыта работы в данной области).