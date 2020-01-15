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Продолжается прием на проект по кавказоведению

Продолжается прием на проект по кавказоведению

Дан старт долгосрочному проекту под названием "Исследование этнической самобытности и культурного наследия стран Кавказа". 

Как сообщает Report, целью проекта является изучение истории, языка и культуры этнических групп, проживающих в Азербайджане. В рамках проекта требуются специалисты/переводчики, знающие грузинский, удинский, армянский и грабарский языки. 

Лица, владеющие этими языками и соответствующие следующим критериям, могут прислать CV по адресу arashdirma2020@gmail.com: 

- Свободное владение грузинским, удинским, армянским и грабарским языками - уровень "выше среднего" и выше; 

- Иметь представление на начальном уровне о кавказоведении; 

- Умение работать в команде и самостоятельно; 

- Творческий подход к решению проблем и коллективное мышление. 

Ежемесячная заработная плата: от 1200 AZN (в зависимости от уровня владения языком и опыта работы в данной области).

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