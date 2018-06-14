 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Продлен срок выбора специальности по приему в магистратуру

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Продлен срок выбора специальности по приему в магистратуру вузов и НАНА на 2018/2019 учебный год. 

    Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, процесс выбора продлится до 10:00 часов 20 июня. 

    Выбравшим, но не утвердившим специализацию лицам, а также желающим участвовать в конкурсе, но еще не определившимся с выбором бакалаврам рекомендуется утвердить заявления до указанного срока. 

    К конкурсу будут допущены выбравшие и утвердившие специализацию в "Электронной заявке бакалавра по выбору специальности" бакалавры.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi