Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Продлен срок выбора специальности по приему в магистратуру вузов и НАНА на 2018/2019 учебный год.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, процесс выбора продлится до 10:00 часов 20 июня.

Выбравшим, но не утвердившим специализацию лицам, а также желающим участвовать в конкурсе, но еще не определившимся с выбором бакалаврам рекомендуется утвердить заявления до указанного срока.

К конкурсу будут допущены выбравшие и утвердившие специализацию в "Электронной заявке бакалавра по выбору специальности" бакалавры.